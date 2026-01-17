Obavijesti

Ekvador: 'Šaljemo 10.000 vojnika protiv bandi koje se bave krijumčarenjem droge'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Cesar Munoz/REUTERS

Među 10.000 vojnika raspoređenih u petak, stotine vojnika specijalnih snaga iskrcalo se u lučkom gradu Guayaquilu, ključnom središtu za trgovinu drogom, kako bi osigurali obalu, rekao je general Mario Bedoya

Ekvador je u petak objavio da je u široko medijski odazvanoj operaciji rasporedio 10.000 vojnika protiv bandi za trgovinu drogom, odgovornih za porast nasilja u zemlji.

Smješten između dva glavna svjetska izvoznika kokaina, Kolumbije i Perua, Ekvador je postao glavna luka za polazak droge proizvedene u regiji i najnasilnija zemlja u Latinskoj Americi zbog bandi povezanih s meksičkim i kolumbijskim kartelima.

Kako bi se borila protiv ovog fenomena, vlada Daniela Noboe, saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa u Latinskoj Americi, odlučila je pojačati svoj sigurnosni odgovor.

Među 10.000 vojnika raspoređenih u petak, stotine vojnika specijalnih snaga iskrcalo se u lučkom gradu Guayaquilu, ključnom središtu za trgovinu drogom, kako bi osigurali obalu, rekao je general Mario Bedoya novinarima.

