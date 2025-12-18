Rusi poslali elitnu diviziju u Pokrovsk. Ukrajinci ih gaze!

U jednoj od najkrvavijih borbi na istočnom bojištu, ukrajinske snage nanose goleme gubitke elitnoj ruskoj 76. gardijskoj zračno-jurišnoj diviziji, koja je poslana kao ključno pojačanje u pokušaju osvajanja strateški važnog grada Pokrovska. Dok rusko zapovjedništvo pokušava ostvariti proboj taktikom "tisuću ugriza", ukrajinski branitelji, iako brojčano nadjačani, pretvaraju ofenzivu u noćnu moru za jednu od najcjenjenijih ruskih postrojbi, piše Euromaidan Press.

Nakon što su ruske snage uz teške gubitke uspjele zauzeti veći dio Pokrovska i susjednog Mirnograda, zapovjedništvo je odlučilo u bitku uvesti svoju operativnu rezervu. Izbor je pao na moćnu 76. gardijsku zračno-jurišnu diviziju, postrojbu koja se smatrala adutom za planiranu ofenzivu na Zaporižju. Njihov zadatak bio je slomiti preostali otpor i osigurati potpunu kontrolu nad ovim ključnim logističkim i prometnim čvorištem.

Međutim, umjesto brzog proboja, elitni padobranci naišli su na pomno pripremljenu obranu ukrajinskog 7. korpusa za brzo djelovanje. Ukrajinci su, unatoč tome što su bili prisiljeni na povlačenje u dijelovima grada, bili spremni za dolazak pojačanja. U rizičnom, ali uspješnom potezu, ukrajinsko zapovjedništvo prebacilo je iskusnu 95. zračno-jurišnu brigadu iz regije Sumi kako bi ojačalo obranu upravo u trenutku dolaska ruskih elitnih snaga.

Foto: Stringer

Šokantni gubici i ukrajinski odgovor dronovima

Rezultati su bili razorni za rusku stranu. Prema izvješćima ukrajinskog Glavnog stožera, samo 11. prosinca zabilježeno je oko 1400 poginulih i ranjenih ruskih vojnika, a većina tih gubitaka pripisuje se upravo borbama u kojima je sudjelovala 76. divizija. Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih Snaga za bespilotne sustave, istog je dana izjavio da su samo njegovi operateri dronova eliminirali 505 ruskih vojnika.

​- Njihova glavna rezerva za Donbas je ubačena – snaga koja je trebala zauzeti Zaporižju, cijela 76. divizija, 'elitna' zračno-jurišna formacija. A to je upravo ono što sada meljemo - poručio je Brovdi, predviđajući da će njegove snage uništavati po jedan bataljun 76. divizije svaki dan.

Foto: Stringer

Nekoliko dana kasnije, 7. korpus izvijestio je o dodatnih 446 poginulih ruskih vojnika tijekom tjedan dana, što je povećanje od 30 posto u odnosu na prethodno razdoblje. "Povećanje gubitaka povezano je s punim angažmanom operativne rezerve – tri pukovnije 76. zračno-jurišne divizije Ruske Federacije", stoji u njihovom priopćenju.

Taktika "tisuću ugriza" protiv preciznih udara

Ruske snage na ovom području navodno imaju brojčanu prednost od čak pet prema jedan, a tu prednost koriste primjenom taktike koju vojni analitičari nazivaju "tisuću ugriza". Mali timovi pješaštva, uz podršku dronova, neprestano traže pukotine u široko razvučenim ukrajinskim obrambenim linijama. Kada pronađu slabu točku, kroz nju ubacuju veće snage.

Ukrajinci na to odgovaraju preciznim udarima topništva i FPV dronova, presijecajući rute napredovanja i uništavajući neprijatelja i prije nego što stigne do prve crte. Jedan od takvih pokušaja proboja dogodio se kada su ruski zapovjednici poslali kolonu motocikala i bagi vozila prema selu Hrišine, u pokušaju da zaobiđu ukrajinske položaje i ugroze opskrbne pravce. Kolona je brzo otkrivena izviđačkim dronovima i našla se pod žestokom vatrom. Uništeno je deset vozila, a ubijeno je 40 vojnika. Preživjeli vojnici koji su pokušali nastaviti pješice eliminirani su jednim FPV dronom.

