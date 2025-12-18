Obavijesti

KRVAVA BITKA

Rusi poslali elitnu diviziju u Pokrovsk. Ukrajinci ih gaze!

12

Prema izvješćima ukrajinskog Glavnog stožera, samo 11. prosinca zabilježeno je oko 1400 poginulih i ranjenih ruskih vojnika, a većina tih gubitaka pripisuje se upravo borbama u kojima je sudjelovala 76. divizija

U jednoj od najkrvavijih borbi na istočnom bojištu, ukrajinske snage nanose goleme gubitke elitnoj ruskoj 76. gardijskoj zračno-jurišnoj diviziji, koja je poslana kao ključno pojačanje u pokušaju osvajanja strateški važnog grada Pokrovska. Dok rusko zapovjedništvo pokušava ostvariti proboj taktikom "tisuću ugriza", ukrajinski branitelji, iako brojčano nadjačani, pretvaraju ofenzivu u noćnu moru za jednu od najcjenjenijih ruskih postrojbi, piše Euromaidan Press.

Rusi u središtu ukrajinskog Pokrovska 00:08
Rusi u središtu ukrajinskog Pokrovska | Video: 24sata/reuters

Nakon što su ruske snage uz teške gubitke uspjele zauzeti veći dio Pokrovska i susjednog Mirnograda, zapovjedništvo je odlučilo u bitku uvesti svoju operativnu rezervu. Izbor je pao na moćnu 76. gardijsku zračno-jurišnu diviziju, postrojbu koja se smatrala adutom za planiranu ofenzivu na Zaporižju. Njihov zadatak bio je slomiti preostali otpor i osigurati potpunu kontrolu nad ovim ključnim logističkim i prometnim čvorištem.

Međutim, umjesto brzog proboja, elitni padobranci naišli su na pomno pripremljenu obranu ukrajinskog 7. korpusa za brzo djelovanje. Ukrajinci su, unatoč tome što su bili prisiljeni na povlačenje u dijelovima grada, bili spremni za dolazak pojačanja. U rizičnom, ali uspješnom potezu, ukrajinsko zapovjedništvo prebacilo je iskusnu 95. zračno-jurišnu brigadu iz regije Sumi kako bi ojačalo obranu upravo u trenutku dolaska ruskih elitnih snaga.

Ukrainian servicemen fire a howitzer towards Russian troops near the frontline town of Pokrovsk
Foto: Stringer

Šokantni gubici i ukrajinski odgovor dronovima

Rezultati su bili razorni za rusku stranu. Prema izvješćima ukrajinskog Glavnog stožera, samo 11. prosinca zabilježeno je oko 1400 poginulih i ranjenih ruskih vojnika, a većina tih gubitaka pripisuje se upravo borbama u kojima je sudjelovala 76. divizija. Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih Snaga za bespilotne sustave, istog je dana izjavio da su samo njegovi operateri dronova eliminirali 505 ruskih vojnika.

FINANCIRANJE UKRAJINE Europa bi mogla zadati dosad najjači udarac Rusiji, čeka se povijesna odluka iz Bruxellesa
​- Njihova glavna rezerva za Donbas je ubačena – snaga koja je trebala zauzeti Zaporižju, cijela 76. divizija, 'elitna' zračno-jurišna formacija. A to je upravo ono što sada meljemo - poručio je Brovdi, predviđajući da će njegove snage uništavati po jedan bataljun 76. divizije svaki dan.

FILE PHOTO: Ukrainian servicemen fire a Multiple Launch Rocket System towards Russian troops near the frontline town of Pokrovsk
Foto: Stringer

Nekoliko dana kasnije, 7. korpus izvijestio je o dodatnih 446 poginulih ruskih vojnika tijekom tjedan dana, što je povećanje od 30 posto u odnosu na prethodno razdoblje. "Povećanje gubitaka povezano je s punim angažmanom operativne rezerve – tri pukovnije 76. zračno-jurišne divizije Ruske Federacije", stoji u njihovom priopćenju.

Taktika "tisuću ugriza" protiv preciznih udara

Ruske snage na ovom području navodno imaju brojčanu prednost od čak pet prema jedan, a tu prednost koriste primjenom taktike koju vojni analitičari nazivaju "tisuću ugriza". Mali timovi pješaštva, uz podršku dronova, neprestano traže pukotine u široko razvučenim ukrajinskim obrambenim linijama. Kada pronađu slabu točku, kroz nju ubacuju veće snage.

Ukrajinci na to odgovaraju preciznim udarima topništva i FPV dronova, presijecajući rute napredovanja i uništavajući neprijatelja i prije nego što stigne do prve crte. Jedan od takvih pokušaja proboja dogodio se kada su ruski zapovjednici poslali kolonu motocikala i bagi vozila prema selu Hrišine, u pokušaju da zaobiđu ukrajinske položaje i ugroze opskrbne pravce. Kolona je brzo otkrivena izviđačkim dronovima i našla se pod žestokom vatrom. Uništeno je deset vozila, a ubijeno je 40 vojnika. Preživjeli vojnici koji su pokušali nastaviti pješice eliminirani su jednim FPV dronom.
 

