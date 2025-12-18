Obavijesti

News

Komentari 0
EVO I KADA

Ukrajinski čelnik najavio nove mirovne pregovore u SAD-u

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinski čelnik najavio nove mirovne pregovore u SAD-u
Foto: Piroschka Van De Wouw

Do tih će novih američko-ukrajinskih pregovora doći prije najavljenog susreta ruskih i američkih izaslanika koji je, po dužnosniku Bijele kuće, predviđen za vikend na Floridi

Novi pregovori između Kijeva i Sjedinjenih Država kojima se nastoji okončati rat u Ukrajini održat će se u petak i subotu u SAD-u, najavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

- U petak i subotu, naš tim bit će u SAD-u, već je na putu za SAD, a Amerikanci ih tamo čekaju. Ne znam tko bi još mogao biti nazočan, možda će tamo biti i Europljani - rekao je novinarima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ukrajinci pogodili rusku podmornicu 00:55
Ukrajinci pogodili rusku podmornicu | Video: Telegram

Nije pojasnio koji će biti sastav ukrajinske delegacije. Do tih će novih američko-ukrajinskih pregovora doći prije najavljenog susreta ruskih i američkih izaslanika koji je, po dužnosniku Bijele kuće, predviđen za vikend na Floridi.

Bijela kuća nije objavila nikakve pojedinosti o sastavu ruske i američke delegacije. Po portalu Politico, SAD će predstavljati izaslanik za Ukrajinu Steve Witkoff i zet predsjednika Trumpa Jared Kushner, dok će Moskva poslati izaslanika Kremlja za ekonomska pitanja Kirila Dmitrieva.

U BORBI S RUSKOM INVAZIJOM Traje samit o sudbini Ukrajine i EU: 'Imamo jednostavan izbor. Ili novac danas, ili krv sutra!'
Traje samit o sudbini Ukrajine i EU: 'Imamo jednostavan izbor. Ili novac danas, ili krv sutra!'

- Svi znamo stav Rusije: želi zauzeti cijeli Donbas, a trenutno želi da napustimo Donbas - to je njezin stav - rekao je u četvrtak  Zelenskij.

Ukrajinsko industrijsko središte Donbasa obuhvaća Luhansku regiju, gotovo u potpunosti pod kontrolom Moskve, i Donjecku regiju, od koje gotovo 20 posto kontrolira ukrajinska vojska.

PUTIN PRIJETI Zelenski pozvao EU da iskoristi zamrznutu rusku imovinu i pokaže Moskvi da je rat gotov
Zelenski pozvao EU da iskoristi zamrznutu rusku imovinu i pokaže Moskvi da je rat gotov

- Naš stav je također jasan: nismo spremni poduzeti mjere u skladu s tim. Sjedinjene Države traže kompromis - dodao je ukrajinski čelnik.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu rekao da će ciljevi ofenzive u Ukrajini "bez svake sumnje biti postignuti". Detalji američkog plana, nakon njegove revizije u Berlinu s Ukrajincima, nisu poznati, ali Kijev je naznačio da on uključuje teritorijalne ustupke. Kijev i Europljani su izvorni američki dokument doživljavali kao uglavnom povoljan za Kremlj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusi poslali elitnu diviziju u Pokrovsk. Ukrajinci ih gaze!
KRVAVA BITKA

Rusi poslali elitnu diviziju u Pokrovsk. Ukrajinci ih gaze!

Prema izvješćima ukrajinskog Glavnog stožera, samo 11. prosinca zabilježeno je oko 1400 poginulih i ranjenih ruskih vojnika, a većina tih gubitaka pripisuje se upravo borbama u kojima je sudjelovala 76. divizija
Europa bi mogla zadati dosad najjači udarac Rusiji, čeka se povijesna odluka iz Bruxellesa
FINANCIRANJE UKRAJINE

Europa bi mogla zadati dosad najjači udarac Rusiji, čeka se povijesna odluka iz Bruxellesa

Diplomati su rekli da je korištenje ruske imovine stoga u praksi "jedina opcija" i da ga većina zemalja favorizira jer osigurava veliku svotu za Ukrajinu bez povećanja nacionalnih dugova
Ukrajinci su pogodili tanker u ruskom gradu, ima poginulih
UKRAJINSKI NAPAD

Ukrajinci su pogodili tanker u ruskom gradu, ima poginulih

Ukrajinske snage pogodile su u poslijepodnevnim satima srijede brod u ruskoj luci Rostov na Donu pri čemu ima poginulih među članovima posade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025