Elon Musk prosvjednicima u Londonu: Nasilje dolazi k vama. Ili ćete se boriti ili umrijeti...

Elon Musk pozvao je na raspuštanje parlamenta i promjenu vlade u Velikoj Britaniji tijekom obraćanja prosvjednom skupu "Ujedinite kraljevstvo". Skup je organizirao krajnje desničarski aktivist Stephen Yaxley-Lennon, poznatiji kao Tommy Robinson, a Musk se okupljenima obratio putem videoveze, piše The Guardian.

Vlasnik platforme X, koji je razgovarao s Robinsonom dok su ga promatrale tisuće prosvjednika, iznio je oštre zahtjeve za političkim promjenama. "Stvarno mislim da mora doći do promjene vlade u Britaniji. Ne možemo. Nemamo još četiri godine, ili kada god su sljedeći izbori, to je predugo. Nešto se mora učiniti. Mora doći do raspuštanja parlamenta i novog glasanja", rekao je Musk.

Osim poziva na izbore, Musk je okupljenima poručio da "dolazi nasilje" i da se "ili borite ili umirete". Obraćajući se, kako je rekao, "britanskom zdravom razumu", pozvao je ljude koji se inače ne bave politikom da se probude.

"Moja poruka njima je: ako se ovo nastavi, to nasilje će doći do vas, nećete imati izbora. Bez obzira birate li nasilje ili ne, nasilje dolazi k vama. Ili se borite ili umirete, to je istina, mislim", poručio je.

Tehnološki milijarder također je iznio teške optužbe, tvrdeći da je "ljevica stranka ubojstva", referirajući se na smrt Charlieja Kirka. "Toliko je nasilja na ljevici, s našim prijateljem Charliejem Kirkom koji je ovog tjedna hladnokrvno ubijen, a ljudi na ljevici to otvoreno slave. Ljevica je stranka ubojstva i slavljenja ubojstva", izjavio je.

U svom je govoru kritizirao i "woke virus uma", za koji tvrdi da je "super-rasistički, super-seksistički i često protuvjerski, ali samo protukršćanski". Naglasio je da bi se napredovanje trebalo temeljiti isključivo na zaslugama, a ne na diskriminaciji po bilo kojoj osnovi.

Sto tisuća prosvjednika hodali su središtem Londona u subotu noseći britanske i engleske zastave na prosvjedu koji je organizirao antiimigrantski i antiislamski aktivist Tommy Robinson. Policija je najavila da će rasporediti jake snage u britanskoj prijestolnici. U blizini će se održati i protuprosvjed "Ustanimo protiv rasizma", nakon vrlo burnog ljeta u Britaniji koje je obilježilo prosvjede zbog imigracije i slobode govora.