Emiliju iz Domašinca već su šest puta opljačkali: 'Hitil me na pod i strgel mi lančić. To im je bil cilj'

Bil je torek, mračilo je kad su dvojica počela ružiti po ulaznim vratima pa sam ih otvorila i rekla im da se meknu. Jedan me primil za vrat i počel me gutit, a ja sam se branila. Bacil me na pod i strgel mi lančić. To im je bil cilj. Nekaj uzeti, rekla nam je Emilija Pok (82) iz međimurskog naselja Domašinec, koju su od prošlogodišnjeg svibnja šest puta opljačkali.