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prepirka Francuske i Irana

Emmanuel Macron najavio razminiranje, Iran uzvratio: 'To ćemo raditi isključivo mi'

Piše HINA,
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Emmanuel Macron najavio razminiranje, Iran uzvratio: 'To ćemo raditi isključivo mi'
Foto: Reuters

Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak da Francuska i Oman surađuju na smanjenju napetosti na Bliskom istoku te da će surađivati ​​sa svojim partnerima na uklanjanju mina iz Hormuškog tjesnaca

Prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada između Teherana i Washingtona mine iz Hormuškog tjesnaca uklanjat će isključivo Iran, objavio je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi na X-u u ponedjeljak, u odgovoru francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu. Situacija je osjetljiva i složena, snažno savjetujemo Francuskoj da je dodatno ne komplicira svojim provokacijama, dodao je Gharibabadi, objavio je Reuters. 

Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak da Francuska i Oman surađuju na smanjenju napetosti na Bliskom istoku te da će surađivati ​​sa svojim partnerima na uklanjanju mina iz Hormuškog tjesnaca.

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Francuski predsjednik Emmanuel Macron i sultan Haitham bin Tarek iz Omana pozvali su na "slobodnu plovidbu, bez uvjeta ili ograničenja" u Hormuškom tjesnacu i dogovorili se o provođenju "zajedničkih operacija razminiranja", navodi se u zajedničkom priopćenju objavljenom nakon njihovih razgovora u Parizu, prenosi AFP.

"Dva šefa država naglasila su važnost ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i potvrdila svoju predanost slobodnoj plovidbi, bez uvjeta ili ograničenja, uključujući pravo tranzitnog prolaza u skladu s pomorskim pravom", dodaje se u priopćenju.

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