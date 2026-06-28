Iran: Imamo isključivu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem

Tjesnac, ključni plovni put za globalnu trgovinu, "ponovno će biti u potpunosti stavljen pod iransku upravu u sljedećih 30 dana", rekao je na konferenciji za novinare u iračkome glavnom gradu Bagdadu.

Arakči je ponovio da je odgovornost za tjesnac isključivo na Iranu.

- Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura dodatno bi zakompliciralo situaciju, stvorilo dodatne napetosti i odgodilo ponovno otvaranje ovog strateški važnog plovnog puta - rekao je.

U veljači, kada su Izrael i SAD prvi put napali Iran, Teheran je prijetnjama i napadima učinkovito zaustavio brodski promet u Hormuškom tjesnacu, koristeći ga kao sredstvo pritiska u pokušaju pregovaranja o okončanju sukoba.

Otvaranje Hormuškog tjesnaca za međunarodnu plovidbu ključni je dio okvirnog sporazuma nedavno dogovorenog između SAD-a i Irana. Sporazum predviđa da Iran ne smije naplaćivati ​​nikakve naknade za prolaz brodova tijekom 60-dnevnih pregovora.

Iran će razgovarati s Omanom o tome kako postupiti u skladu s međunarodnim pravom i u koordinaciji sa susjednim državama. Analitičari kažu da bi potencijalne naknade mogle postati kamen spoticanja, posebno u vezi s međunarodnim pravnim obvezama.