Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA PREPREKE

Emmanuel Macron: Ništa neće spriječiti priznanje Palestine!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Emmanuel Macron: Ništa neće spriječiti priznanje Palestine!
Foto: Philippe Magoni/REUTERS

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je u utorak Izrael da nikakva ofenziva ili pokušaj aneksije Pojasa Gaze neće spriječiti priznanje palestinske države

"Nikakva ofenziva, pokušaj aneksije ili preseljenje stanovništva neće zaustaviti dinamiku koju smo pokrenuli s prijestolonasljednikom i kojoj su se već pridružili mnogobrojni partneri", rekao je, govoreći o razgovoru sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom.

Američka odluka da ne odobri vize palestinskim dužnosnicima za Opću skupštinu UN-a "nije prihvatljiva", dodao je te pozvao SAD da tu odluku povuče.

"Pozivamo da se povuče tu mjeru i omogući palestinsku zastupljenost u skladu sa sporazumom o sjedištu" UN-a, rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025