Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je u utorak Izrael da nikakva ofenziva ili pokušaj aneksije Pojasa Gaze neće spriječiti priznanje palestinske države
NEMA PREPREKE
Emmanuel Macron: Ništa neće spriječiti priznanje Palestine!
Čitanje članka: < 1 min
"Nikakva ofenziva, pokušaj aneksije ili preseljenje stanovništva neće zaustaviti dinamiku koju smo pokrenuli s prijestolonasljednikom i kojoj su se već pridružili mnogobrojni partneri", rekao je, govoreći o razgovoru sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom.
Američka odluka da ne odobri vize palestinskim dužnosnicima za Opću skupštinu UN-a "nije prihvatljiva", dodao je te pozvao SAD da tu odluku povuče.
"Pozivamo da se povuče tu mjeru i omogući palestinsku zastupljenost u skladu sa sporazumom o sjedištu" UN-a, rekao je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku