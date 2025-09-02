Emmanuel Macron: Ništa neće spriječiti priznanje Palestine!

"Nikakva ofenziva, pokušaj aneksije ili preseljenje stanovništva neće zaustaviti dinamiku koju smo pokrenuli s prijestolonasljednikom i kojoj su se već pridružili mnogobrojni partneri", rekao je, govoreći o razgovoru sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom.

Američka odluka da ne odobri vize palestinskim dužnosnicima za Opću skupštinu UN-a "nije prihvatljiva", dodao je te pozvao SAD da tu odluku povuče.

"Pozivamo da se povuče tu mjeru i omogući palestinsku zastupljenost u skladu sa sporazumom o sjedištu" UN-a, rekao je.