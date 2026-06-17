Emmanuel Macron o Trumpu: 'Kad nešto obeća, toga se i drži'

"Uvijek sam mu govorio kako stvari stoje. Kad se ne slažemo, priznajemo to, ali kad nešto obeća, toga se drži", rekao je francuski predsjednik na konferenciji za novinare. Macron je poželio toplu dobrodošlicu Trumpu, koji nije ljubitelj ovakvih velikih međunarodnih okupljanja pa je prošle godine čak prerano napustio samit G7 u Kanadi. Ugostit će ga večeras u palači Versailles, što je izazvalo kritike Macronovih protivnika koji kažu da je previše pomirljiv prema američkom predsjedniku.

"Da nisam dosljedno održavao odnos u proteklih nekoliko mjeseci, mogli biste sumnjati u njegovu dinamiku", rekao je francuski predsjednik.

No, ustvrdio je da nikada nije bio dvosmislen ili slab. "Uvijek sam bio jasan u izražavanju svojih neslaganja", rekao je, navodeći Grenland i Ukrajinu kao primjere.

Macron je priznao da je "uvijek održavao dijalog" jer diplomacija nije samo "primanje ljudi s kojima se potpuno slažete".

Dodao je da Francuska zna kako počastiti svoje goste. "Nemojmo se sramiti onoga što jesmo. Versailles je diplomatski instrument i instrument moći", naglasio je.

Koristeći sportski žargon, Macron je izjavio da, poput francuske nogometne reprezentacije, bilo da igra u gostima ili kod kuće, cilj je zabijati golove.

Trump je neposredno prije dolaska na sastanak na vrhu G7 prijetio da će uvesti stopostotne carine na francuska vina. Prošlog je tjedna njegova administracija naredila američkoj tvrtki za umjetnu inteligenciju Anthropic da stranim državljanima obustavi pristup svojim najmoćnijim modelima.

"Da nismo vidjeli predsjednika Trumpa i njegov tim, gdje bismo bili po pitanju AI? Bili bismo u sukobu jer se danas sve komunicira samo putem objava i priopćenja za javnost", rekao je Macron.