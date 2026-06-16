Merz nakon susreta s Trumpom: 'Bio je suradljiv oko Ukrajine'

Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je zadovoljstvo atmosferom na razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ostalim čelnicima, rekavši da je Trump bio suradljiv tijekom rasprava o ratu u Ukrajini na samitu G7 u francuskom gradu Évianu. "Činio mi se vrlo suradljiv, a vidio sam i da vrlo pažljivo sluša", rekao je Merz o Trumpu, referirajući se na razgovore o ratu u Ukrajini, piše dpa. To mu je dalo određeni stupanj optimizma da će europska i američka strana sada surađivati ​​kako bi okončale ruski rat. Na pitanje je li se Trump obvezao da će podržati nove sankcije i da će Europljani imati mjesto za pregovaračkim stolom, Merz je rekao da to ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje.

Prilično je jasno da Rusija ne može vojno dobiti rat, naglasio je Merz, dodajući da se rusko gospodarstvo guši pod teretom rata i sankcija.

"To bi moglo, možda po prvi put, otvoriti priliku za mir", rekao je njemački kancelar.

Merz je imao dojam da se Trump "postupno otvara ovoj procjeni i traži način da se rat okonča".