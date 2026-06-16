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SAMIT G7

Merz nakon susreta s Trumpom: 'Bio je suradljiv oko Ukrajine'

Piše HINA,
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Merz nakon susreta s Trumpom: 'Bio je suradljiv oko Ukrajine'
Foto: Christian Hartmann

Njemački kancelar rekao je da američki predsjednik pažljivo sluša argumente saveznika te da vidi prostor za zajednički rad na okončanju rata.

Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je zadovoljstvo atmosferom na razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ostalim čelnicima, rekavši da je Trump bio suradljiv tijekom rasprava o ratu u Ukrajini na samitu G7 u francuskom gradu Évianu. "Činio mi se vrlo suradljiv, a vidio sam i da vrlo pažljivo sluša", rekao je Merz o Trumpu, referirajući se na razgovore o ratu u Ukrajini, piše dpa.  To mu je dalo određeni stupanj optimizma da će europska i američka strana sada surađivati ​​kako bi okončale ruski rat. Na pitanje je li se Trump obvezao da će podržati nove sankcije i da će Europljani imati mjesto za pregovaračkim stolom, Merz je rekao da to ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje.

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Prilično je jasno da Rusija ne može vojno dobiti rat, naglasio je Merz, dodajući da se rusko gospodarstvo guši pod teretom rata i sankcija.

"To bi moglo, možda po prvi put, otvoriti priliku za mir", rekao je njemački kancelar. 

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Merz je imao dojam da se Trump "postupno otvara ovoj procjeni i traži način da se rat okonča".

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