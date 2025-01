Emotivna objava poznate novinarke Božić Šarić: Jutros su naše šalice tužne i prazne...

Nataša Božić Šarić, novinarka i dugogodišnja urednica emisije Točka na tjedan na N1 televizije, emotivno se oprostila od emisije. Prvo ju je uređivala sama, a zadnjih godina joj se priključila i dugogodišnja novinarka Mila Moralić. U reorganizaciji N1, brojne su emisije maknute iz programa, među njima i TNT koji se emitirao svaku nedjelju ujutro. U komentarima su brojni gledatelji iskazali podršku i traže od uprave N1 da ne ukidaju emisiju...

Prenosimo komentar kolegice Nataše koja je 2023. godine dobila nagradu za novinarku godine po izboru članova Hrvatskog novinarskog društva.

"Na natječaju za posao biramo ih da za nas rade najvažnije zadatke. Dajemo im povjerenje, a oni nama obećanja. Kad izbori prođu, riječi blijede a praksa se mijenja.

Mediji su tu da im ne daju da zaborave da ih mi biramo, mi plaćamo i mi imamo pravo pitati rade li posao za svoj ili za naš račun!

Kada novinari prestanu pitati ljudi su na gubitku, zato ćemo pitati:

Uporno, neumorno, neprestano!"

Ovako vas godinama zovemo u Točku na tjedan.

Jutros su naše šalice, možda, prazne i tužne. Dok tražimo način da Točka na tjedan opstane kao jedini politički magazin koji otvara prostor za ozbiljnu javnu raspravu o ključnim temama na hrvatskoj tv sceni, sjećanja sama naviru. U stolici nasuprot nama migoljili su se i znojili predsjednici, zastupnici, ministri i kandidati na izborima, vladajući i oporbeni, lijevi, desni i u sredini, liberali i konzervativci, prolife i prochoice, vakseri i antivakseri, tajkuni i beskućnici...

Ekskluziva je bilo više nego možemo izbrojati (neki linkovi u komentaru), kolege su rado pratile i citirale, a iz TNT-a su se uvijek sutradan radile priče. Dali smo glas onima kojima je to bilo potrebno, koliko god puta je trebalo. TNT rješenje pokazalo se kao temeljita analiza najvažnijih društvenih problema, a rješenja do kojih smo došli važna i primjenjiva.

Točka na tjedan, naš TNT je u 9 godina emitiranja nedjeljom od 9 do 12, postao nezaobilazno mjesto hrvatskog novinarstva. Sigurne smo da mu je ovo samo predah uoči jos boljeg izdanja.

"Jer, kada novinari prestanu pitati - ljudi su na gubitku.

Zato ćemo pitati: uporno, neumorno, neprestano."

Niti smo se umorile, niti ćemo prestati pitati.

Mila i Nataša