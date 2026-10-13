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o ruskom dizelu

Energetski stručnjak o potezu Donalda Trumpa: 'Europa se digla protiv toga, a on se igra'

Piše Ivan Jukić,
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Energetski stručnjak o potezu Donalda Trumpa: 'Europa se digla protiv toga, a on se igra'
Zagreb: Adria Business Forum, Panel: Konkurentnost Hrvatske u svijetu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Dogovor između Donalda Trumpa i Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela na američko tržište izazvao je zabrinutost u Europi, a stručnjaci upozoravaju na političku prirodu ovog poteza koji bi mogao utjecati na cijene energenata.

Dogovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela američkom tržištu izazvao je zabrinutost u Europi. Dok Trump odgovornost za visoke cijene goriva prebacuje i na Ukrajinu, stručnjak za energetiku Davor Štern smatra da dogovor zasad ima više političku nego gospodarsku važnost. Gostujući u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić, Štern je upozorio da bi veće količine ruskih energenata mogle utjecati na cijene u Europi, ali da trenutačni dogovor neće donijeti takav učinak.

- Tristo tisuća tona za Ameriku, to nije niti dnevna potrošnja, a izazvalo je toliku buru, Europa se digla protiv toga, a gospodin Trump se igra, rekao je Štern.

Smatra da je dogovor prije svega poruka Ukrajini i europskim saveznicima, a ne potez koji bi zasad značajnije promijenio tržište energenata.

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- To je apsolutno politička poruka, ona nema nikakve veze sa industrijom i sa energijom kao takvom, nego je to pokazivanje: 'Ja mogu što hoću i mogu s time narušiti vaše europsko jedinstvo i podršku Ukrajini'. Zasada nije, ali vidjet ćemo kako će to dalje ići, rekao je.

Štern upozorava i na nedosljednost europske politike prema ruskim energentima. Dok se neke zemlje protive uvozu ruskog dizela, istodobno postoje razlike u pristupu nabavi plina i drugih energenata.

- To nejedinstvo je nešto što mene osobno, kao bivšeg političara, jako smeta i u takvoj zajednici država što je Europska unija, ako ne igramo istu igru, onda je to jako nepošteno, poručio je.

'Svi su krivi, a mi plaćamo'

Govoreći o rastu cijena goriva, Štern je istaknuo da posljedice energetskih poremećaja osjećaju građani i gospodarstvo, bez obzira na to tko je odgovoran za pojedine poteze.

- Svi su krivi, a mi plaćamo, rekao je, upozorivši da se rast cijena energenata prelijeva na inflaciju.

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Prema njegovoj procjeni, Trumpu je posebno važno smiriti inflaciju uoči američkih međuizbora, jer cijene goriva utječu na troškove prijevoza i proizvodnje.

Štern smatra da trenutačno nema razloga očekivati novi rast cijena dizela samo zbog ovog dogovora. Ipak, upozorava na nestabilnost na tržištu nafte, probleme s tankerima te rast troškova prijevoza i osiguranja.

Upozorio na posljedice za Europu

Štern smatra da bi otvaranje većeg kanala za isporuku ruskih energenata Europi moglo sniziti cijene nafte i naftnih derivata, ali zasad nema naznaka da će se to dogoditi u značajnijem opsegu.

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Osvrnuo se i na promjene javnog mišljenja o ratu u Ukrajini, ocijenivši da dugotrajnost sukoba i korupcijski skandali utječu na potporu dijela građana nastavku pomoći.

Na pitanje o prijedlogu ograničavanja brzine na europskim autocestama na 100 kilometara na sat radi smanjenja potrošnje goriva, Štern je odgovorio da takva mjera ima ekološkog smisla, ali je istaknuo i potrebu strožeg nadzora ponašanja u prometu.

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