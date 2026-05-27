Rusiju sumnjiče za sve češće ometanje GPS-a iznad Baltika

Piloti civilnih zrakoplova iznad Baltika sve češće prijavljuju ometanje GPS signala a sumnja se da iza ove akcije stoje ruske vojne snage, javlja njemački javni servis NDR u srijedu. Kako prenosi NDR, Njemačka kontrola leta (DFS) svakodnevno dobiva desetak prijava ometanja GPS signala i najveća većina dolazi s područja Baltičkog mora. Njemački medij citira i jednog pilota skandinavske zrakoplovne kompanije SAS koji govori o redovitim ometanjima, posebice kada se radi o letovima za Finsku. DFS je priopćio kako je u slučaju nestanka GPS signala pilot u potpunosti ovisan o kontroli leta.

„Za sada nemamo problema jer je broj ometanja u granicama, ali bi u slučaju pojačanog ometanja kontrolori leta bili preopterećeni“, priopćio je DFS.

Litavski ured za komunikacije smatra da ometanje GPS signala dolazi iz ruskih vojnih baza u Kalinjingradu, koji se nalazi na istočnoj obali Baltika.

„Broj uređaja za ometanje signala je posljednjih godinu dana povećan s tri na 36“, rekao je predstavnik litavskih vlasti za agenciju Reuters.

Britanski mediji javljaju da je GPS signal bio ometan i prilikom nedavnog povratka britanskog ministra obrane Johna Healeya iz posjeta britanskim vojnicima u Estoniji.

Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas je u razgovoru za NDR rekla kako se radi o „hibridnom ratu“ Rusije protiv NATO-a.

„Ovaj problem mora biti riješen na NATO razini. Mi ovo ne smijemo prihvatiti kao nešto što je normalno“, rekla je Kallas.