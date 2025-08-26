Obavijesti

RAZVIJA SE ELEKTRANA

ENNA Geo počeo izradu istražne geotermalne bušotine u Babinoj Gredi, ulažu 11 milijuna eura

Plan je kroz idućih 110 dana izraditi geotermalnu bušotinu do čak 3850 metara dubine te provesti proizvodno testiranje s očekivanim protokom geotermalne vode od 110 litara u sekundi te temperaturom od 170 Celzijevih stupnjeva

Tvrtka ENNA Geo u ponedjeljak je službeno obilježila početak bušenja na lokaciji buduće geotermalne elektrane u Babinoj Gredi, priopćeno je u utorak iz te kompanije, koja u tu istražnu bušotinu ulaže 11 milijuna eura.

Kroz projektnu tvrtku Geo Power Babina Greda, ENNA Geo razvija projekt geotermalne elektrane za proizvodnju električne energije u Babinoj Gredi, na području Vukovarsko-srijemske županije, priključne snage 15 MWe, navodi se u priopćenju.

 Na istražnom polju geotermalne vode u Babinoj Gredi započela je izrada istražne bušotine. Plan je kroz idućih 110 dana izraditi geotermalnu bušotinu do čak 3850 metara dubine te provesti proizvodno testiranje s očekivanim protokom geotermalne vode od 110 litara u sekundi te temperaturom od 170 Celzijevih stupnjeva. U Babinoj Gredi u planu je izrada još tri bušotine te gradnja geotermalne elektrane, a ukupna planirana vrijednost investicije je 100 milijuna eura, dodaje se. 

"Proces izrade bušotine je vrlo zahtjevan i skup. Rizici su veliki i vrlo je malo investitora koji su ih spremni nositi i koji su sposobni realizirati ovakve projekte“, istaknula je Ivana Meašić, direktorica tvrtke ENNA GEO.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar takve projekte proizvodnje energije iz obnovljivih izvora nazvao je imperativom za RH, osobito posljednjih nekoliko godina.

Josip Krnić, načelnik općine Babina Greda istaknuo je kako općina već 30 godina sanja ovu investiciju koja se napokon ostvaruje. Prema trenutnim saznanjima, u Babinoj Gredi postoje dva ležišta geotermalne vode te postoji potencijal za komercijalnu proizvodnju električne energije i korištenje preostale toplinske energije za industrijske pogone i stakleničku proizvodnju voća i povrća, navodi se u priopćenju.

