EP dao zeleno svjetlo spajanju sigurnosne i klimatske politike

Europski je parlament većinom glasova u utorak usvojio izvješće, kojim se traži da vojne aktivnosti zemalja članica doprinose ciljevima Europske unije u pogledu klimatske neutralnosti, a da se pritom ne podrivaju kapaciteti oružanih snaga.

„Mi bismo trebali objediniti djelovanje i imati jedinstvenu klimatsku i obrambenu strategiju jer su to najveći sigurnosni izazovi i prijetnje”, rekao je tijekom rasprave na plenarnoj sjednici u ponedjeljak izvjestitelj Thomas Waitz, austrijski zastupnik iz redova zelenih.

Izvješće o planu Europske službe za vanjsko djelovanje za klimatske promjene i obranu usvojeno je s 356 glasova za, 159 protiv, i 114 suzdržanih.

Elektrifikacija vojne tehnologije trebala bi se u velikoj mjeri financirati europskim subvencijama iz Europskog fonda za obranu, posebno u pogledu sustava oružja, ali i stanovanja, vojarni i povezanih sustava grijanja ili hlađenja, stoji u tekstu izvješća.

Austrijski zastupnik iz redova pučana Lukas Mandl poručio je u ponedjeljak da su „klimatske promjene najveći razlog za sve krize i za sve sukobe danas”.

„Ja na to gledam donekle kritično ako se danas govori da je najvažnije samo da budemo ugljično neutralni. No, to nije dovoljno. Nije dovoljno raditi samo u drugim sektorima, mi to moramo rješavati i u vanjskoj i sigurnosnoj politici”, dodao je Mandl.

Zastupnici iz redova krajnje desnice, konzervativaca i krajnje ljevice mahom su bili protiv usvajanja izvješća.

„Trebamo ići realnim putem: da se ekološka perspektiva uzme u obzir pri donošenju svih budućih odluka. Međutim, glavni aspekt mora biti naša mogućnost da se obranimo”, poručio je Bernhard Zimniok, njemački zastupnik krajnje desnice.

Mick Wallace, irski zastupnik iz redova krajnje ljevice, izvješću je predbacio što se neprestano tvrdi da napori za smanjenje emisija ugljika ne bi trebali utjecati na učinak oružanih snaga.

„Kako bi se postigla ta smanjenja, EU mora smanjiti opseg vojnih operacija. Moramo raskinuti našu vezu s NATO-om ... i moramo se vratiti na put diplomacije kako bismo izbjegli toliko vojne aktivnosti“, rekao je Wallace.

Tekst izvješća podsjeća da je prilagodba obrambenih sredstava i njihove uporabe klimatskim promjenama odgovornost prvenstveno država članica te da EU još nema vlastite kapacitete.

Najčitaniji članci