EP: Sigurnosna politika Unije mora biti klimatski neutralna

Borba protiv klimatskih promjena mora biti dio sigurnosne i vanjske politike Europske unije, složila se većina zastupnika na raspravi u Europskom parlamentu u ponedjeljak.

Europarlamentarci su na plenarnoj sjednici u Strasbourgu u ponedjeljak navečer raspravljali o Izvješću o planu Europske službe za vanjsko djelovanje za klimatske promjene i obranu, kojim se traži da vojne aktivnosti doprinesu ciljevima Unije u pogledu klimatske neutralnosti, a da se pritom ne podrivaju kapaciteti oružanih snaga.

„Mi bismo trebali objediniti djelovanje i imati jedinstvenu klimatsku i obrambenu strategiju jer su to najveći sigurnosni izazovi i prijetnje”, rekao je tijekom rasprave u ponedjeljak izvjestitelj Thomas Waitz, austrijski zastupnik iz redova zelenih.

Waitz je rekao da se Europski zeleni plan odražava i na sigurnosne službe koje „za 30 posto moraju smanjiti ugljični dioksid, koji dolazi od hlađenja, grijanja i pružanja različitih usluga”.

„Potencijali apsolutno postoje i možda bismo to trebali prije razmotriti nego tenkove na električni pogon”, dodao je Waitz.

Prema istraživanju javnog mnijenja iz siječnja ove godine, klimatske promjene su europskim građanima najveća prijetnja, rekao je povjerenik Europske komisije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhely.

„Upravo klimatske promjene dovode do veće nestabilnosti te je važno da se uzmu u obzir i čimbenici koji potenciraju sukob ... I oružane snage trebaju biti dosljedne u tome i održive te je potrebno više uložiti u istraživanje i razvoj”, dodao je Varhely.

Austrijski zastupnik iz redova pučana Lukas Mandl također je poručio da su „klimatske promjene najveći razlog za sve krize i za sve sukobe danas”.

„S time se moramo danas suočiti. Ja na to gledam donekle kritično ako se danas govori da je najvažnije samo da budemo ugljično neutralni. No, to nije dovoljno. Nije dovoljno raditi samo u drugim sektorima, mi to moramo rješavati i u vanjskoj i sigurnosnoj politici”, dodao je Mandl.

Tonino Picula, hrvatski zastupnik iz kluba socijalista, kazao je da izvješće dolazi u pravom trenutku i da je važno pripremiti se na nove sigurnosne izazove „na koje utječu promjene klime”.

„Ja ću istaknuti pitanje vode. Opskrba vodom će biti ugrožena zbog klimatskih promjena i vrijeme je za ambiciozno izvješće koje bi pomoglo da se odgovori na neke od najvećih izazova našeg vremena i da se okrenemo zaštiti okoliša ne ugrozivši pritom našu sigurnost”, naglasio je Picula.

Francuski zastupnik iz redova liberala Christope Grudler rekao je da su oružane snage među onima koji koriste najviše fosilnih goriva.

„Teško je utjecati na klimatske promjene ako nećemo razmatrati i mogućnost korištenja drugačijih goriva kada je riječ o vojnim vozilima. To je nešto što može smanjiti našu ovisnost o trećim zemljama”, objasnio je Grudler.

Bernhard Zimniok, njemački zastupnik krajnje desnice, rekao je da nije moguće jamčiti vojnu sigurnost „zelenim metodama” jer će to nužno dovesti do neuspjeha.

„Trebamo ići realnim putem: da se ekološka perspektiva uzme u obzir pri donošenju svih budućih odluka. Međutim, glavni aspekt mora biti naša mogućnost da se obranimo”, poručio je Zimniok.

Češki zastupnik konzervativaca Alexandr Vondra usporedio je današnju situaciju s komunističkom Čehoslovačkom, u kojoj je „sve bilo pitanje klasne borbe, a sada se sve vrti oko klimatskih promjena”.

„Vidim da su neke od naših kolega uvjerene da se protiv klimatskih promjena moraju boriti i naše oružane snage (i) da bismo valjda trebali imati i vojne zrakoplove bez emisija ugljičnog dioksida”, kazao je Vondra, dodavši da će glasati protiv izvješća.

