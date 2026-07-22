ŠOKANTNO Ovo su poruke s farme užasa u Slavoniji: 'Platim 500 kuna, što ima u štali?'

"Ima li animal akcije kod tebe", "Platim 500 kuna", "Kažem ti da sam bio kod vas desetak puta", "Što ima kod tebe u štali", dio je gnjusnih poruka s farme užasa koje su u posjedu 24sata. Na slavonskobrodskom Općinskom sudu uskoro kreće suđenje muškarcima koji su silovali životinje. Ekskluzivno smo dobili uvid u sadržaj optužnice, gdje se vide deseci iznimno gnjusnih i degutantnih poruka. Izdvojili smo samo one koje pokazuje način na koji su muškarci funkcionirali i organizirali se kako bi se iživljavali na životinjama.

Naime, Općinsko Državno odvjetništvo je ranije podignulo optužnicu protiv trojice državljana Hrvatske (1955., 1970. i 1977.) zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja.

Optužnicom se tereti prvookrivljenika (1955.) i drugookrivljenika (1970.) da su omogućavali trećeokrivljeniku (1977.) da u njihovim kućama i štalama koriste životinje za spolne odnose, a drugookrivljenika (1970.) i trećeokrivljenika (1977.) se tereti i da su koristili životinje za spolne odnose.

Riječ je, kako je navedeno u policijskoj prijavi, o najmanje dva psa labradora, hrvatskom ovčaru, jazavčaru, krmači, nerastu, teletu, kokoši i drugim životinjama. Istražitelji su pretragu mobitela jednog od osumnjičenog, tamo se vide razgovori s najmanje 15 osoba u vezi spolnih odnosa sa životinjama.

- Životinjama su nanosili nepotrebnu bol i izlagali ih nepotrebnim patnjama - piše u sudskim dokumentima, u kojima se navodi da su dio životinja odmah prevezli u sklonište, gdje je utvrđeno da imaju ozljede ušiju, nogu, spolovila, da su vrlo istraumatizirane te kako ne daju da im se priđe.

Nedavno je Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu poslalo dopis prema slavonskobrodskom Općinskom sudu.Dopis se odnosi na požurenje postupanja suda, odnosno zakazivanja rasprave.

Svi okrivljenici u ovom predmetu izašli iz istražnog zatvora, jer nije bilo više preduvjeta da ih zadrži u pritvoru. U zatvoru je ostao jedan od okrivljenika jer je nedavno na sudu nepravomoćno osuđen te je dobio šest godina i 10 mjeseci zbog silovanja maloljetnika mlađeg od 15 godina. Jedan od osumnjičenih je i bivši sudionik jednog reality showa. Njega također terete da je spolno iskorištavao životinje, a do njega su istražitelji, kaže nam sugovornik blizak istrazi, došli također na temelju komunikacije jednog od osumnjičenika.

Za podsjetnik, suđenje trojici okrivljenika koji se terete za silovanje životinja na jednoj farmi u Brodsko-posavskoj županiji, počelo je prošle godine. Ipak, sve je zastalo kada je, sada već bivši sudac, Mirko Živić, koji je bio zadužen za ovaj predmet uhićen. Predmet je dodijeljen novoj sutkinji, koja je za uskoro sazvala raspravu.