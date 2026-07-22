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MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'
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Foto: 24sata
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Služi kao znanstveni laboratorij u kojem astronauti provode istraživanja iz područja medicine, biologije, fizike i tehnologije u uvjetima bestežinskog stanja

Međunarodna svemirska postaja (ISS) preletjela je u srijedu iznad Hrvatske. Na noćnom nebu ukazala se oko 21.36 sati iz smjera zapada i odjurila prema istoku. Na nebu se vidjela kao velika bijela svjetleća kugla.

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Prelet ISS-a iznad Hrvatske VIDEO
Prelet ISS-a iznad Hrvatske | Video: Bogdan Blotnej/24sata/Čitatelj 24sata

Inače, ISS najveći je objekt koji je čovjek izgradio u svemiru. Nalazi se na visini od približno 400 kilometara iznad Zemljine površine te naš planet obiđe za oko 90 minuta, što znači da astronauti svakoga dana vide čak 16 izlazaka i zalazaka Sunca.

Služi kao znanstveni laboratorij u kojem astronauti provode istraživanja iz područja medicine, biologije, fizike i tehnologije u uvjetima bestežinskog stanja. Rezultati tih pokusa pomažu u razvoju novih lijekova, materijala i tehnologija te pripremama za buduće misije na Mjesec i Mars.

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Postaja je zajednički projekt svemirskih agencija iz Sjedinjenih Američkih Država, Europe, Rusije, Japana i Kanade. Prvi dio ISS-a lansiran je 1998. godine, a od 2000. godine na postaji neprekidno borave astronauti.

Jedna od najzanimljivijih činjenica jest da ISS putuje brzinom od oko 28.000 kilometara na sat, pa može obići cijelu Zemlju za samo sat i pol. 

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