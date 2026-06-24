Nakon što su Europski parlament i 13 država članica, među kojima i Hrvatska, zatražili preispitivanje provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, sve je jasnije da je dodatna procjena njezinih učinaka na dostupnost lijekova, održivost zdravstvenih sustava i sigurnost opskrbe europskih pacijenata nužna
EP traži obustavu primjene Direktive jer se može prekinuti opskrba pacijenata lijekovima
Europski parlament pozvao je krajem prošlog tjedna na preispitivanje modela proširene odgovornosti proizvođača (EPR) za ostatke metabolita lijekova koje u komunalne otpadne vode nakon liječenja izlučuju pacijenti, propisanog Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, upozorivši na moguće nenamjerne negativne posljedice Direktive na dostupnost i priuštivost lijekova u Europi, priopćili su iz HUP-Udruge proizvođača lijekova.
Time se Europski parlament pridružio sve većem broju europskih institucija i država članica koje smatraju da provedba Direktive mora biti utemeljena na znanstvenim dokazima, razmjernosti i procjeni stvarnih učinaka na pacijente, zdravstvene sustave i sigurnost opskrbe lijekovima. Posebnu težinu tim upozorenjima daje činjenica da je na prošlotjednom sastanku ministara zdravstva EU, u okviru Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), čak 13 država članica, među kojima i Hrvatska, podržalo njemačku inicijativu kojom se od Europske komisije traži da osigura da provedba Direktive ne ugrozi dostupnost i priuštivost lijekova, osobito generičkih i kritičnih lijekova, niti otpornost farmaceutske proizvodnje u EU.
Naime, najveći teret propisanog modela pao bi upravo na proizvođače generičkih lijekova koje koristi najveći broj pacijenata, odnosno koji osiguravaju oko 70 posto svih terapija u Europi za vrijednost manju od 20 posto ukupne potrošnje europskih zdravstvenih sustava na lijekove (prosječna cijena generičkih lijekova u Hrvatskoj je oko 4 eura po kutiji lijeka), zbog čega postoji opravdana zabrinutost da bi provedba Direktive u sadašnjem obliku mogla ugroziti proizvodnju i dostupnost brojnih pristupačnih terapija.
Adrian van den Hoven, glavni direktor europskog udruženja proizvođača generičkih lijekova Medicines for Europe, nakon glasovanja u Europskom parlamentu izjavio je:
„Današnje glasovanje šalje jasnu poruku: Europa ne može dovesti u pitanje pristup kritičnim lijekovima za milijune pacijenata na temelju manjkave metodologije i nedostatnih dokaza. Nakon snažnog poziva ministara zdravstva, Europski parlament prepoznao je potrebu za privremenom obustavom provedbe i ponovnom procjenom stvarnih učinaka ovih mjera. Europska komisija sada bi trebala odgovoriti na taj poziv i privremeno zaustaviti provedbu EPR-a kako bi provela sveobuhvatnu reviziju EPR sustava, uključujući metodologiju, ekonomske pretpostavke i mogući utjecaj na opskrbu lijekovima. Podržavamo okolišne politike koje moraju biti utemeljene na dokazima, razmjerne i ne smiju ugroziti pristup pacijenata lijekovima.“
Podršku takvom pristupu daje i HUP-Udruga proizvođača lijekova, naveli su.
- Pozdravljamo jasnu poruku Europskog parlamenta i ministara zdravstva država članica da zaštita okoliša i sigurnost opskrbe lijekovima koja pacijentima omogućuje liječenje trebaju biti jednako važni europski prioriteti, pri čemu provedba Direktive mora biti razmjerna, provediva i utemeljena na stvarnim podacima - istaknula je Ana Gongola, predsjednica HUP-Udruge proizvođača lijekova.
HUP-Udruga proizvođača lijekova podržava daljnji dijalog između Europske komisije, država članica i zdravstvenog sektora kako bi se pronašlo rješenje koje će ostvariti okolišne ciljeve Direktive, a istodobno očuvati dostupnost sigurnih, kvalitetnih i pristupačnih lijekova za europske pacijente, zaštititi održivost zdravstvenih sustava i očuvati farmaceutsku proizvodnju u Europi.
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