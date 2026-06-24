EP traži obustavu primjene Direktive jer se može prekinuti opskrba pacijenata lijekovima

Europski parlament pozvao je krajem prošlog tjedna na preispitivanje modela proširene odgovornosti proizvođača (EPR) za ostatke metabolita lijekova koje u komunalne otpadne vode nakon liječenja izlučuju pacijenti, propisanog Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, upozorivši na moguće nenamjerne negativne posljedice Direktive na dostupnost i priuštivost lijekova u Europi, priopćili su iz HUP-Udruge proizvođača lijekova.

Time se Europski parlament pridružio sve većem broju europskih institucija i država članica koje smatraju da provedba Direktive mora biti utemeljena na znanstvenim dokazima, razmjernosti i procjeni stvarnih učinaka na pacijente, zdravstvene sustave i sigurnost opskrbe lijekovima. Posebnu težinu tim upozorenjima daje činjenica da je na prošlotjednom sastanku ministara zdravstva EU, u okviru Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), čak 13 država članica, među kojima i Hrvatska, podržalo njemačku inicijativu kojom se od Europske komisije traži da osigura da provedba Direktive ne ugrozi dostupnost i priuštivost lijekova, osobito generičkih i kritičnih lijekova, niti otpornost farmaceutske proizvodnje u EU.

Naime, najveći teret propisanog modela pao bi upravo na proizvođače generičkih lijekova koje koristi najveći broj pacijenata, odnosno koji osiguravaju oko 70 posto svih terapija u Europi za vrijednost manju od 20 posto ukupne potrošnje europskih zdravstvenih sustava na lijekove (prosječna cijena generičkih lijekova u Hrvatskoj je oko 4 eura po kutiji lijeka), zbog čega postoji opravdana zabrinutost da bi provedba Direktive u sadašnjem obliku mogla ugroziti proizvodnju i dostupnost brojnih pristupačnih terapija.

Adrian van den Hoven, glavni direktor europskog udruženja proizvođača generičkih lijekova Medicines for Europe, nakon glasovanja u Europskom parlamentu izjavio je:

„Današnje glasovanje šalje jasnu poruku: Europa ne može dovesti u pitanje pristup kritičnim lijekovima za milijune pacijenata na temelju manjkave metodologije i nedostatnih dokaza. Nakon snažnog poziva ministara zdravstva, Europski parlament prepoznao je potrebu za privremenom obustavom provedbe i ponovnom procjenom stvarnih učinaka ovih mjera. Europska komisija sada bi trebala odgovoriti na taj poziv i privremeno zaustaviti provedbu EPR-a kako bi provela sveobuhvatnu reviziju EPR sustava, uključujući metodologiju, ekonomske pretpostavke i mogući utjecaj na opskrbu lijekovima. Podržavamo okolišne politike koje moraju biti utemeljene na dokazima, razmjerne i ne smiju ugroziti pristup pacijenata lijekovima.“

Podršku takvom pristupu daje i HUP-Udruga proizvođača lijekova, naveli su.

- Pozdravljamo jasnu poruku Europskog parlamenta i ministara zdravstva država članica da zaštita okoliša i sigurnost opskrbe lijekovima koja pacijentima omogućuje liječenje trebaju biti jednako važni europski prioriteti, pri čemu provedba Direktive mora biti razmjerna, provediva i utemeljena na stvarnim podacima - istaknula je Ana Gongola, predsjednica HUP-Udruge proizvođača lijekova.

HUP-Udruga proizvođača lijekova podržava daljnji dijalog između Europske komisije, država članica i zdravstvenog sektora kako bi se pronašlo rješenje koje će ostvariti okolišne ciljeve Direktive, a istodobno očuvati dostupnost sigurnih, kvalitetnih i pristupačnih lijekova za europske pacijente, zaštititi održivost zdravstvenih sustava i očuvati farmaceutsku proizvodnju u Europi.