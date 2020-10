'Epidemija je opasna jer može uništiti zdravstveni sustav'

Zatvaranje nosi ekonomske posljedice, no nisu to nasuprotne posljedice jer velik broj zaraza nosi velik broj ljudi u bolnicama, komentirao je epidemiolog Kolarić

<p>Imamo značajan porast zadnjih nekoliko dana. Za očekivati je da će broj ostati visok ili da će rasti, prije nego da će se smanjivati. Kao da imamo veliku grudu snijega, treba neko vrijeme da bi se smanjila. Visoki dnevni brojevi plus visok postotak pozitivnih govori da imamo velik broj zaraženih, rekao je za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a567326/Branko-Kolaric-Uvjeti-za-sirenje-virusa-iducih-ce-mjeseci-biti-jos-povoljniji.html">N1</a></strong> epidemiolog <strong>Branko Kolarić. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Europi </strong></p><p>Objasnio je kako virus u zimskim i jesenskim mjesecima ima pogodnije uvjete za širenje.</p><p>- Širenje virusa ovisit će i o mjerama pa je nemoguće predvidjeti što će biti za mjesec-dva. Ako ćemo imati efikasne mjere, imat ćemo manji broj zaraženih - kazao je Kolarić i dodao da se suzbijanje epidemije ne može napraviti drugačije nego da se smanji kontakt.</p><p>- Kad smo imali 300 slučajeva dnevno, rekao sam da je vrijeme da nešto napravimo u smislu mjera. Suzbijanje epidemije ne možemo napraviti drugačije nego da smanjimo kontakt među ljudima. Zatvaranje nosi ekonomske posljedice, no nisu to nasuprotne posljedice jer velik broj zaraza nosi velik broj ljudi u bolnicama. Ako dođe do punjenja bolnica, ljudi se neće moći liječiti pa je i to ekonomski gubitak - rekao je. </p><p>Komentirao je i Švedsku koja je jedna od najliberalnijih zemalja u svijetu kad su mjere u pitanju. </p><p>- Nisam vidio rezultate istraživanja da je većina nacija prokužena, ne vjerujem u to. Vidio sam rezultate u nekim dijelovima Stockholma, da imaju oko 20 do 30% prokuženih, ne više. U Švedskoj sad raste broj, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati - smatra Kolarić. </p><p>Napominje da se za pandemiju ovakvih razmjera nijedan sustav ne može pripremiti.</p><p>- Nije broj umrlih ključan jer više ljudi umire od upale pluća ili tuberkuloze nego što je umrlo u godinu dana od Covida. No epidemija je opasna jer uništi zdravstveni sustav, to je glavna stvar zašto ovo radimo, bez zdravstvenog sustava ne možemo funkcionirati kao društvo - kazao je.</p><p><strong>Cijepljenje protiv gripe </strong></p><p>- Pomaže utoliko da ne možete paralelno dobiti infekcije. Nije se kasno protiv gripe cijepiti i u prosincu, bit će vremena za to. Sad je došla tek prva doza, dolaze još dvije, bit će vremena cijepiti se protiv gripe - rekao je.</p><p><strong>Pacijenti tri mjeseca imuni </strong></p><p>Puno je pacijenata dosad ozdravilo, no točan tijek simptoma i bolesti još uvijek se prati.</p><p>- Smatramo da su osobe najmanje tri mjeseca imune. Proučavat ćemo oporavak pacijenta jer je bolest tek počela, sve ćemo znati promatrajući. Neki koji su preboljeli Covid, imaju dugotrajne simptome u smislu umora i neuroloških simptoma, a u smislu reinfekcije opisano je 20-ak slučajeva u svijetu ponovne zaraze pa je to zasad rijetko - smatra te dodaje kako je ključna udaljenost. </p>