Epidemija suicida: Bojali su se više Crvene armije nego smrti

Njemačka je potpisala kapitulaciju 7. svibnja 1945. godine. Dan kasnije službeno je završen Drugi svjetski rat u Europi. Povodom 75. godišnjice njegovog završetka donosimo vam feljton u četiri nastavka o posljednjim danima Trećeg Reicha. U drugom nastavku govorimo o tjeskobi i depresiji njemačkih građana te epidemiji samoubojstava tih zadnjih mjeseci.

Potpuni očaj i strah - od toga se može, mislili su tada mnogi u Njemačkoj, pobjeći samo u smrt. O tome su najviše razmišljali oni Nijemci koji su bili izravno izloženi vjerojatnom sovjetskom osvajanju.

- Jedan od mračnih načina kao se manifestirala duboka tjeskoba bila je epidemija samoubojstava u završnim tjednima Trećeg Reicha, koja se nastavila u svibnju kako su vojni poraz i neprijateljska okupacija poprimili obrise. 'Stanovnicima Berlina jasno je da će Rusi uskoro biti u Berlinu i ne vide drugu mogućnost - osim cijanida', primijetio je jedan pastor otprilike u isto doba.

Za porast sklonosti samoubojstvu okrivljavao je stravične priče Goebbelsove propagande o ponašanju Sovjeta. To je nedvojbeno bio najutjecajniji čimbenik. Žene su radije počinile samoubojstvo nego se suočile s vjerojatnošću da će biti silovane. Neke su se poslije ubile. Mnoge bi to učinile samo da su imale s čime.

Foto: IMDB

U Berlinu gdje su postojali statistički podaci o samoubojstvima, čak i ako su oni bili nepotpuni, trend je bio jasno vidljiv. Na vrhuncu, u travnju i svibnju tijekom bitke za Berlin, 3882 osoba počinila je samoubojstvo. Sveukupno se 1945. u gradu dogodilo 7057

samoubojstava, 3996 od njih počinile su žene - navodi povjesničar Ian Kershaw u svom djelu Kraj: Slom Hitlerove Njemačke 1944. - 1945.

U Demminu, gradiću u zapadnoj Pomeraniji s oko 15.000 stanovnika prije rata, a koji je u međuvremenu već postao dom mnogim izbjeglicama, više od 900 ljudi, većinom žena, počinilo je samoubojstvo tijekom tri dana nakon dolaska Crvene armije 1. svibnja.

- Jedan je čovjek ustrijelio svoju ženu i troje djece prije nego što je ispucao panzerfaust, a potom se objesio. Obitelji su se zabarikadirale u kuće, blokirale vrata namještajem.. Potom su se čuli glasni, strani glasovi kako udaraju rukama i nogama po vratima prije nego što su vojnici Crvene armije, od kojih su mnogi izgledali vrlo mlado, provalili tražeći satove i nakit. Drugi zloslutni zahtjev bio je 'Frau, komm!'.

Postrojbe koje su pljačkale i pustošile, često pod utjecajem pića, ispunile su ulice. Gradski predstavnici bili su odmah streljani. Kuće onih za koje se pretpostavljalo da su članovi Nacističke stranke bile su zapaljene, a požari su se širili, opkoljavajući one susjedne sve dok uskoro veći dio centra grada nije bio u plamenu - piše Kershaw o užasima koji su se događali u malom gradiću na sjeveroistoku Njemačke, udaljenom oko 200 kilometara od Berlina.

Foto: Screenshot/youTube

- Užasnute, žene su bile paralizirane od itekako opravdanog straha da će biti silovane. Pokušavale su se sakriti ili odjenuti se u mušku odjeću, no vrlo bi ih često pronašli.. Mnoge su bile silovane, često više puta. U toj sceni iz Sodome i Gomore (kako se činilo jednom svjedoku), prestravljeni su ljudi u trenutku odlučivali ubiti sebe, a katkad i svoje obitelji na koji go su način mogli - otrovom, vatrenim oružjem, vješanjem ili utapanjem u obližnjim rijekama, Peeneu i Tollenseu. U jednom slučaju zabilježena je smrt trinaestero članova obitelji.

It’s been 75 years since the death of Adolf Hitler. #Hitler #Dictator pic.twitter.com/kuoLNn42RZ