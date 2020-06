-\u00a0\u010cini se da smo se kao dru\u0161tvo previ\u0161e opustili, ne pridr\u017eavamo se dobro propisanih mjera - upozorava Kai\u0107 dodaju\u0107i kako su se autobusi puni, no nitko ne nosi maske te se ne pridr\u017eava mjera socijalnog distanciranja. Kai\u0107 smatra kako se trebamo preporuka Sto\u017eera pridr\u017eavati kako bi sprije\u010dili \u0161irenje virusa.\u00a0\u00a0

<p>Ne možemo ovako rano reći radi li se o drugom valu korona virusa, jer bi se drugi val mogao okarakterizirati dugotrajnim porastom broja oboljelih od barem tjedan, dva ili tri minimalno. Ovo može biti početak drugog vala, ali isto tako može biti slučajan porast broja u ovih par dana i da se ponovno vratimo na staro odnosno kako je bilo posljednja dva do tri tjedna. To ćemo tek vidjeti, rekao nam je epidemiolog <strong>Bernard Kaić </strong>iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.<strong> </strong></p><p>Kako će se stvari razvijati ovisi o tome hoće li se građani pridržavati već postojećih mjera, a riječ je o pranju i dezinficiranju ruku, držanju socijalne distance ili nošenja maski tako gdje to nije moguće. </p><p>- Čini se da smo se kao društvo previše opustili, ne pridržavamo se dobro propisanih mjera - upozorava Kaić dodajući kako su se autobusi puni, no nitko ne nosi maske te se ne pridržava mjera socijalnog distanciranja. Kaić smatra kako se trebamo preporuka Stožera pridržavati kako bi spriječili širenje virusa. </p><p>- Mi nikad nećemo biti na nuli. Mi teoretski možemo ne imati novooboljelih unutar Hrvatske, ali ćemo uvijek imati unosa izvana. Ako ništa drugo imat ćemo pojedinačne slučajeve koje donose turisti ili naši ljudi koji putuju i rade u inozemstvu. Tako da će uvijek postojati rizik od širenja bolesti - objasnio je Kaić.</p><p>Napominje kako prvo treba provoditi mjere koje postoje, a ako se pokaže da to nije dovoljno, s vremenom pojačati mjere. </p><p>Zatvaranje granica sa BiH i Srbijom, gdje raste broj oboljelih, kaže za sada nije potrebno. Smatra i kako zatvaranje granica ne bi trebala biti prva mjera kako bi se spriječilo širenje virusa. </p><p>- Ako bi se nešto moralo vraćati na staro, smatram da bi prvo trebalo zabraniti velika okupljanja poput svadba, koncerata te zabraniti rad noćnih klubova. Što se granica tiče, bilo bi dovoljno da se ljudi koji prelaze granicu i dolaze u Hrvatsku pridržavaju uputa - mišljenja je Kaić. </p><p>Napominje i kako se uvođenje, ali i popuštanje mjera donosi na višoj razini i uzima se u obzir interesi gospodarstva i turizma, a ne samo zdravstva. Ne budu li ljudi se pridržavali propisanih mjera postavilo se pitanje je li rješenje uvođenje kazni. </p><p>- Uvođenje kazni je sigurno jedna od mogućih opcija, primjerice za nenošenje maski u javnom prijevozu, i takvo nešto bi pridonijelo smanjenju rizika. Samo o tome ne odlučuje struka nego politika, društvo, pa i mentalitet - kaže epidemiolog Kaić.<br/> </p><p><strong>Testiranje na Covid-19</strong></p><p>Trebalo bi povećati broj testiranja. U jeku epidemije imali smo 1500 do 2000 testiranja dnevno, a posljednjih tjedan do dva imamo 150 do 300 testiranja dnevno, što je malo.</p><p>- Važno je da pokušamo otkriti svaki pojedinačni slučaj na vrijeme, što se može jedino testiranjem. Broj testiranja koji imamo je premali budući da ljudi putuju i dolaze nam turisti. Čudi me da je tako jako pao broj testiranja i u svakom slučaju treba ga povećati - rekao je epidemiolog.</p><p>Objasnio je kakva je situacija sa serološkim testiranjima. </p><p>- Serološko testiranje je pri kraju, nedostaju nam uzorci iz Slavonije. Ovi koji testirani, od oko tisuću uzoraka, inicijalno reaktivnih imamo oko 25-30, ali to se treba potvrditi da se vidi jesu li stvarno ili lažno pozitivni. Izgleda da je manje od dva posto stanovništva bilo u kontaktu s korona virusom - izjavio je Kaić dodajući kako je taj postotak premaleni da dođe do razvoja kolektivnog imuniteta. </p><p> </p><p> </p>