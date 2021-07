Četvrti val korone, iako su ga očekivali najesen, u Srbiji je praktično već počeo i samo je pitanje kojeg će biti intenziteta i koliko će trajati. Kazao je to dr. Predrag Kon, glavni srpski epidemiolog, te je dodao da će jačina vala ovisiti o ponašanju građana.

"Tvrdnje da se suočavamo s novim udarom epidemije covida-19 temelje se na svemu što smo naučili o njemu, o vremenu inkubacije, opsegu cijepljenja, koji će se teško promijeniti. Jasno možete vidjeti što nas očekuje na primjerima Velike Britanije i Izraela, stopa reprodukcije jasno pokazuje da se broj zaraženih povećava iz tjedna u tjedan, to će se dogoditi i kod nas, taj će se broj povećavati ovisno o našem ponašanju", rekao je Kon gostujući na televiziji Nova S.

Detaljno je rekao što predviđa u sljedećim tjednima i mjesecima.

"Što se budemo opuštenije ponašali, brzina uspona bit će sve veća, sve brža. Dakle brže će rasti broj novozaraženih. U tom slučaju za šest tjedana očekujem maksimum, a ukupno ovaj val bi trajao i duže jer treba vremena onda da se spusti krivulja", dodao je dr. Kon.

Iako se očekivalo mirno ljeto, čini se da to neće biti slučaj.

"U naredna dva mjeseca imat ćemo val, pitanje je samo koliko će biti zaravnjen, koliko naglo će biti to penjanje. Međutim, jasno da smo prešli prag, trebamo se naviknuti na troznamenkaste brojeve, nadam se samo da neće biti i četveroznamenkastih", rekao je srpski epidemiolog.

Kon je rekao kako postrožavanja mjera u Srbiji ne bi trebalo biti tijekom ljeta.

"Neke nove mjere ovog ljeta ne očekujem. Podsjećam, dozvoljeni su skupovi do 500 ljudi, a za ostalo je potrebna dozvola. To se nije moglo braniti, velika je potreba za zabavom, glazbom, ima tu i egzistencijalna potreba. Morat ćemo pratiti i vidjeti posljedice, svaki takav masovni događaj je rizik, za necijepljene je on neprihvatljiv, za njih je 30 puta veći rizik. A slično je i sa svadbama i drugim zabavama po cijeloj Srbiji", kazao je dr. Predrag Kon.