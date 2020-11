Epidemiologinja: Tajenje nekih kontakata nije jedini problem, ljudi zanemaruju i simptome...

Ljudi misle da imaju neku prehladu i ne jave se ni zdravstvenoj službi ni svojem liječniku. U ovoj pandemiji svaki put se treba javiti svom liječniku kako bi on odlučio je li potrebno testiranje ili ne, kaže epidemiologinja

<p>Šibensko-kninska županija uvela je strože mjere u borbi protiv epidemije. <strong>Ankica Parat Baljkas</strong>, voditeljica odjela epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije kaže da je cilj tih minimalno postroženih mjera podsjetiti građane koliko je epidemiološka situacija ozbiljna. </p><p>- Da se ne opuste u neformalnim okupljanjima - poručila je Parat Baljkas za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/epidemiologinja-iz-sibenika-gosca-dnevnika-nove-tv---628021.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV. </a></p><p>Napominje da ima slučajeva da ljudi taje kontakte. </p><p>- Ima takvih slučajeva, oni misle da je to u redu, iz ne znam kojih razloga. A mi bi mogli detektirati zaraženog prije nego on ostvari neke kontakte - rekla je i ukazala na još jedan problem. </p><p>- Ljudi zanemaruju simptome, misle da imaju neku prehladu i ne jave se ni zdravstvenoj službi ni svojem liječniku. U ovoj pandemiji svaki put se treba javiti svom liječniku kako bi on odlučio je li potrebno testiranje ili ne - ističe. </p><p>- I branje maslina može biti problem jer je više ljudi na okupu, bude onih i iz inozemstva pa može biti problem - kaže. </p><p>Osvrnula se i na nadolazeće obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru i Škabrnji. </p><p>- Mislim da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao i Nacionalni stožer donio jako dobar okvir za takvo događanje. Ako se taj okvir poštuje i ako postoji nadzor ne bi smjelo biti problema, ali ono što izmiče takvom nadzoru su neformalna okupljanja - zaključuje Parat Baljkas.</p>