Beroš: Trenutne mjere su dobro izbalansirane i nisu tako stroge

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> rekao je da još nije odlučeno tko će iz Vlade ići u Vukovar te da je najvažnija stvar oko obilježavanja obljetnice da se građanima ono omogući na adekvatan način. </p><p>- Ako odredimo adekvatan epidemiološki okvir tako se omogućuje da sve prođe adekvatno - rekao je.</p><p>Poručio je da su mjere koje su trenutno na snazi dobro izbalansirane. </p><p>- Mislim da naša epidemiološka situacija, bez obzira na mjere, ne odudara od epidemiološke situacije bilo gdje u Europe, a nemamo tako stroge i restriktivne mjere. Tražimo balans između gospodarskih aktivnosti i očuvanja zdravlja - poručio je u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ministar-zdravstva-vili-beros-komentirao-situaciju-s-epidemijom-ali-i-stanje-u-zdravstvenom-sustavu---628015.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV</a> i dodao da ''ne znamo što nas čeka u budućnosti''.</p><p>Otkrio je i da epidemiološka struka iz dana u dan razmišlja o novim mjerama.</p><p>Na pitanje koja još zemlja u Europi ima mjere liberalne kao Hrvatska, Beroš je odgovorio da je to pitanje za epidemiologe. Na pitanje znači li to da on u ovom trenutku ne zna koja je zemlja liberalnija s mjerama, Beroš je nakon kratke stanke ponovio da je to ''pitanje za epidemiološku struku''.</p><p>Kada je riječ o antigenskim testovima, pomoću kojih je Slovačka testirala cijelu populaciju, Beroš je rekao da epidemiolozi u dogovoru s gradskim epidemiolozima planiraju što i kako dalje.</p>