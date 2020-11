Vučićev doktor opet ima sulude teorije o koroni i crnim rupama: Preko njih svjetovi komuniciraju

Malo se priča o Švedskoj, ali oni sada skoro i nemaju epidemiju. Imaju kolektivni imunitet, kaže doktor Nestorović, iako za to ne postoji niti jedan službeni podatak. No on zna bolje i od švedskih epidemiologa

<p>Korona napada testiste, čuvajte se!</p><p>Previše je mrtvih u Srbiji, pitam se je li ovo uopće korona virus.</p><p>Evo, malo se smirila situacija s koronom, počela su ubojstva kao u dobra stara vremena.</p><p>Imao sam i ja koronu. Jeo sam prasetinu i mirisao lavandu.</p><p>Idite van! Uskoro ćemo se opet ljubiti triput.</p><p>Komunističke zemlje su otpornije na koronu. </p><h2>Pogledajte video: Korona biseri u Srbiji</h2><h2>Usred epidemije slao žene u šoping u Milano</h2><p>Ovo gore nije izvučeno s nekakvog foruma, skupa ravnozemljaša ili antivakserskog mitinga.</p><p>Ovo je sve rekao doktor, pulmolog<strong> Branimir Nestorović</strong>, član kriznog stožera u Srbiji, koji je na početku epidemije rekao da je korona virus najsmješniji virus u povijesti. Kad je u Italiji bila katastrofa, on je ženama u Srbiji poručio da idu u šoping u Milano jer ih štiti estrogen, a čuo je da su dobri popusti. Kasnije se pravdao da je te budalaštine izgovarao kako bi smirio naciju.</p><h2>Švedska ima kolektivni imunitet. Kaže on</h2><p>U novom istupu on ima informacije Švedskoj bolje i točnije i od švedskih epidemiologa. </p><p>- Malo se priča o Švedskoj, oni jesu imali neke pogreške, nisu čuvali domove za starije, ali oni sada skoro i nemaju epidemiju. Postigli su kolektivni imunitet - prenosi <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3566701/dr-nestorovic-jutros-sokirao-gripom-pa-presao-na-crne-rupe-rekao-da-je-ronaldo-imao-prehladu-a-onda-ga-skroz-zateklo-ovo-pitanje" target="_blank"><strong>Kurir </strong></a>riječi doktora Nestorovića, iako za to ne postoji niti jedan službeni podatak niti analiza.</p><p>Cristiano Ronaldo nedavno je imao koronu. </p><p>I na to je doktor Nestorović imao komentar.</p><p>- Sportaši uglavnomimaju blaži oblik jer su to mladi i zdravi ljudi poput Đokovića i Messija. Ronaldo? On je bio samo prehlađen - rekao je i prebacio se na neke druge teme.</p><h2>Crne rupe? Tako svjetovi komuniciraju</h2><p>- Crne rupe? To su hard diskovi svemira preko kojih svjetovi razmjenjuju informacije...</p><p>Koju posluku porati?</p>