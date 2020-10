'Uvjeravala sam ljude da virus nije stvaran, sad znam da je'

<p>Majka troje djece koja nije vjerovala u novi korona virus provela je 22 dana u bolnici boreći se s novom bolesti. </p><p>Samantha Williamson (43) iz SAD-a, ljudima je prije zaraze govorila da Covid-19 'nije stvaran' no, situacija se vrlo brzo okrenula. </p><p>Za medije priznaje da je mislila da će umrijeti u najgorem trenutku borbe sa smrtonosnom bolešću. </p><h2>'Nosite masku'</h2><p>Korona virus do sad je usmrtio više od 1,1 milijun ljudi širom svijeta. </p><p>Samantha sada upozorava ljude da nose zaštitnu masku, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/us-news/mum-who-didnt-believe-covid-22878481" target="_blank">Mirror.co.uk</a>.</p><p>- Bila sam jedna od onih koji su svima govorili da to nije stvarno, ali je. Ja sam dokaz - rekla je i dodala:</p><p>- Zaista sam mislila da ću umrijeti te da nikada više neću moći vidjeti svoju djecu, ali sjedenje u bolnici čini nam da shvatimo kako sve uzimamo zdravo za gotovo. </p><p>Samantha se prije zaraze korona virusom razboljela od upale pluća što je dodatno pogoršalo njezino stanje. </p>