Epilog izbornog listića u Zadru: Sud ga je proglasio važećim, Modrić će ući u Gradsko vijeće

Jedan izborni listić danima je bio predmet spora je li važeći ili ne. Žalbu Ustavnom sudu je podnio Zadranin Danijel Mijatović, te mu je najviša sudska instanca dala za pravo. Na stranicama Ustavnog suda objavljeno je:

Utvrđuje se da je glasački listić serijskog broja 0039648 s biračkog mjesta broj 59 na izborima za članove gradskog vijeća Grada Zadra važeći. (...) Dosadašnja izbornopravna praksa potvrđuje da se i glasački listić na kojem je jasno, uredno i nedvosmisleno označen redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojega birač glasuje, ali u nekom drugom obliku, a ne u obliku pune kružnice, također može smatrati važećim. Dosadašnja izbornopravna praksa potvrđuje da se i glasački listić na kojem postoje različite oznake također može, pod određenim strogim uvjetima, smatrati važećim, te se dodatno pojasnilo kako se predmet se vraća Županijskom izbornom povjerenstvu Zadarske županije na ponovni postupak radi donošenja nove odluke o ispravku rezultata izbora na biračkom mjestu broj 59 na izborima za članove gradskog vijeća Grada Zadra.

U konačnici to znači da za gradski vijećnik postaje Robert Modrić koji je nositelj liste stranke Pravo i pravda, a kojem je do ulaska u sastav vijeća nedostajao jedan jedini glas. Listić je danima bio predmet spora je li je važeći ili ne jer je na njemu bio nacrtan križić, a ne kružić, što je čest slučaj da birači rade, ali se drugim stranaka uvažavalo, no, ne i u ovom slučaju.

Za gradsko vijeće, to znači da HDZ pada s 13 vijećnika na 12, a Pravo i pravda po prvi ulaze u gradsku vlast s jednim vijećnikom.