Opet se zaoštrilo između dva istražna tijela, a tužitelji EPPO-a u Hrvatskoj poručuju da čuvaju informacije jer se boje curenja detalja istraga iz DORH-a
NOVI SUKOB PLUS+
EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'
Čitanje članka: 5 min
DORH i EPPO imaju dobru suradnju. Nisu rivali. Mi sto puta naglašavamo da nismo rivali, ni neprijatelji, nego smo partneri, izjavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u svibnju nakon sastanka s Tamarom Laptoš, šeficom hrvatskog ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO). A Laptoš je poručila kako dvije institucije nisu tu da se natječu i da će biti uspješni samo ako budu radile zajedno i imale lojalnu suradnju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+