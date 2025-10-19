Obavijesti

NOVI SUKOB PLUS+

EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'

Piše Ivan Pandžić,
Foto: Profimedia

Opet se zaoštrilo između dva istražna tijela, a tužitelji EPPO-a u Hrvatskoj poručuju da čuvaju informacije jer se boje curenja detalja istraga iz DORH-a

DORH i EPPO imaju dobru suradnju. Nisu rivali. Mi sto puta naglašavamo da nismo rivali, ni neprijatelji, nego smo partneri, izjavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u svibnju nakon sastanka s Tamarom Laptoš, šeficom hrvatskog ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO). A Laptoš je poručila kako dvije institucije nisu tu da se natječu i da će biti uspješni samo ako budu radile zajedno i imale lojalnu suradnju.

