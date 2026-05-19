KRIMINAL

Hrvatska je tema u Europskom parlamentu. Na dnevnom redu korupcija u poljoprivredi

Piše HINA,
Dok jedni kradu, mali i srednji OPG-ovi teško dolaze do europskih sredstava, upozorio je hrvatski eurozastupnik Marko Vešligaj iz redova socijaldemokrata na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, osudivši nedavno otkrivenu zlouporabu poljoprivrednih potpora u Hrvatskoj. 

"Lažna zemljišta i pašnjaci, političke dodjele zemlje, “fantomski farmeri”, nepostojeći tulipani, manipulacije, korupcija i kriminal. Nažalost, to je također dio Zajedničke poljoprivredne politike, jednog od stupova EU", rekao je Vešligaj (S&D/SDP) tijekom govora o pitanjima od političke važnosti prvog dana svibanjske plenarne sjednice. 

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuo je u svibnju istragu protiv 21 osobe koje se sumnjiče za korupciju i subvencijsku prijevaru povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EPJF). Pokušalo se nepripadno pribaviti 670.000 eura europskih potpora. 

Član Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) osudio je najnoviji slučaj korupcije u Hrvatskoj, poručivši da "dok jedni kradu, mali i srednji OPG-ovi teško dolaze do europskih sredstava". 

"Milijarde eura već su izgubljene zbog zloupotrebe poljoprivrednih potpora koje bi trebale služiti kao temelj europske sigurnosti hrane i opstanka ruralnih sredina", istaknuo je Vešligaj, koji je početkom godine imenovan izvjestiteljem Parlamenta za položaj poljoprivrednika. 

