Obavijesti

News

Komentari 0
GODIŠNJE IZVJEŠĆE

EPPO u 2025. vodio rekordan broj istraga: 'Gotovo 95 posto presuda bilo je osuđujuće!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
EPPO u 2025. vodio rekordan broj istraga: 'Gotovo 95 posto presuda bilo je osuđujuće!'
Zagreb: Europska javna tužiteljica Laura Codruta Kovesi održala konferenciju za medije | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

EPPO se pohvalio stopom osuđujućih presuda od gotovo 95 posto

Admiral

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) objavio je godišnje izvješće za 2025. godinu, u kojem navode da su vodili 3602 aktivne istrage, što je porast od 35 posto u odnosu na godinu ranije. Ukupna procijenjena šteta za proračun EU-a i nacionalne proračune iznosi 67,27 milijardi eura, što je gotovo trostruko više nego u 2024. godini. Više od dvije trećine ukupne štete, odnosno 45,01 milijarda eura, odnosi se na prijevare s PDV-om i carinom. Glavna europska tužiteljica Laura Kövesi istaknula je kako ovi podaci razotkrivaju "kriminalnu industriju" koja je predugo bila tolerirana. 

- Na kraju svog mandata uvjerena sam da naši građani mogu biti ponosni na ova postignuća. Dali smo sve od sebe kako bismo pokazali da u Europskoj uniji pravosuđe služi građanima, da je opipljivo i da zakon mora biti jednak za sve. Nepokolebljiva predanost tima EPPO-a neovisnosti neka bude moje nasljeđe - poručila je Kövesi, priopćio je EPPO.

HRVATSKE 'INOVACIJE' KAKO VARAJU HRVATI Poticaji za smokve, igrice, tulipane...
KAKO VARAJU HRVATI Poticaji za smokve, igrice, tulipane...

Tijekom prošle godine otvoreno je 2030 novih predmeta. Iako većinu istraga (68 posto) čine prijevare s rashodovne strane proračuna, poput zlouporabe fondova i subvencija, one čine manji dio ukupne financijske štete (18,67 milijardi eura). Zabilježen je i znatan porast od 66,7 posto u broju predmeta vezanih uz Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF), s ukupno 512 aktivnih istraga.

Zamrznuta imovina u vrijednosti od 1,13 milijardi eura

EPPO se pohvalio stopom osuđujućih presuda od gotovo 95 posto. U 2025. godini podignuto je 275 optužnica (34 posto više nego prethodne godine), dok su sudovi odobrili naloge za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 1,13 milijardi eura.

- S 981 aktivnim predmetom povezanima s PDV-om i carinskim prijevarama, u vrijednosti od 45 milijardi eura procijenjene štete za proračune EU-a i država članica, zadali smo udarac kriminalnoj industriji koja je predugo bila zanemarivana ili tolerirana. To je ključno za našu sigurnost u Europskoj uniji, kao i za naše javne financije - poručila je Kövesi.

OGLASIO SE EPPO O KNEŽEVIĆ Tko je odvjetnica iz Dubrovnika koja je u fokusu nove akcije EPPO-a? Ima stan, auto, štednju
Tko je odvjetnica iz Dubrovnika koja je u fokusu nove akcije EPPO-a? Ima stan, auto, štednju

Ured je zaprimio blizu 7000 prijava kaznenih djela, pri čemu većina stiže od privatnih osoba (4629), što prema ocjeni EPPO-a ukazuje na rastuću svijest javnosti i povjerenje u rad ove institucije. Broj prijava od strane službenih tijela i agencija EU-a (IBOA) i dalje je na niskoj razini od 143 prijave

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...
AGRESIJA NA IRAN

VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026