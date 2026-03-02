EPPO u 2025. vodio rekordan broj istraga: 'Gotovo 95 posto presuda bilo je osuđujuće!'

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) objavio je godišnje izvješće za 2025. godinu, u kojem navode da su vodili 3602 aktivne istrage, što je porast od 35 posto u odnosu na godinu ranije. Ukupna procijenjena šteta za proračun EU-a i nacionalne proračune iznosi 67,27 milijardi eura, što je gotovo trostruko više nego u 2024. godini. Više od dvije trećine ukupne štete, odnosno 45,01 milijarda eura, odnosi se na prijevare s PDV-om i carinom. Glavna europska tužiteljica Laura Kövesi istaknula je kako ovi podaci razotkrivaju "kriminalnu industriju" koja je predugo bila tolerirana.

- Na kraju svog mandata uvjerena sam da naši građani mogu biti ponosni na ova postignuća. Dali smo sve od sebe kako bismo pokazali da u Europskoj uniji pravosuđe služi građanima, da je opipljivo i da zakon mora biti jednak za sve. Nepokolebljiva predanost tima EPPO-a neovisnosti neka bude moje nasljeđe - poručila je Kövesi, priopćio je EPPO.

Tijekom prošle godine otvoreno je 2030 novih predmeta. Iako većinu istraga (68 posto) čine prijevare s rashodovne strane proračuna, poput zlouporabe fondova i subvencija, one čine manji dio ukupne financijske štete (18,67 milijardi eura). Zabilježen je i znatan porast od 66,7 posto u broju predmeta vezanih uz Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF), s ukupno 512 aktivnih istraga.

Zamrznuta imovina u vrijednosti od 1,13 milijardi eura

EPPO se pohvalio stopom osuđujućih presuda od gotovo 95 posto. U 2025. godini podignuto je 275 optužnica (34 posto više nego prethodne godine), dok su sudovi odobrili naloge za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 1,13 milijardi eura.

- S 981 aktivnim predmetom povezanima s PDV-om i carinskim prijevarama, u vrijednosti od 45 milijardi eura procijenjene štete za proračune EU-a i država članica, zadali smo udarac kriminalnoj industriji koja je predugo bila zanemarivana ili tolerirana. To je ključno za našu sigurnost u Europskoj uniji, kao i za naše javne financije - poručila je Kövesi.

Ured je zaprimio blizu 7000 prijava kaznenih djela, pri čemu većina stiže od privatnih osoba (4629), što prema ocjeni EPPO-a ukazuje na rastuću svijest javnosti i povjerenje u rad ove institucije. Broj prijava od strane službenih tijela i agencija EU-a (IBOA) i dalje je na niskoj razini od 143 prijave