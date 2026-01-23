KAKO VARAJU HRVATI Poticaji za smokve, igrice, tulipane...

Uz gradsku vijećnicu stranke Centar Viktoriju Knežević, kako neslužbeno doznajemo, uhićen je i SDP-ovac Darko Liović! Tereti ih se da su muljali s projektima igrice My Dubrovnik koja je trebala naučiti građane što sve treba da bi se vodio jedan grad, i aplikaciji Liquid Democracy koja je trebala uvesti online glasanje i građansku participaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+