Obavijesti

News

Komentari 0
HRVATSKE 'INOVACIJE' PLUS+

KAKO VARAJU HRVATI Poticaji za smokve, igrice, tulipane...

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 7 min
KAKO VARAJU HRVATI Poticaji za smokve, igrice, tulipane...
Foto: Patrik Macek; Slavko Midzor; Davor Javorovic; Marko Lukunic/PIXSELL

Slučaj Viktorije Knežević je prvi put da je netko priveden zbog muljanja s igricom. Izdvojili smo najkreativnije prevare koje je EPPO istražio u zadnjih pet godina koliko su u Hrvatskoj

Admiral

Uz gradsku vijećnicu stranke Centar Viktoriju Knežević, kako neslužbeno doznajemo, uhićen je i SDP-ovac Darko Liović! Tereti ih se da su muljali s projektima igrice My Dubrovnik koja je trebala naučiti građane što sve treba da bi se vodio jedan grad, i aplikaciji Liquid Democracy koja je trebala uvesti online glasanje i građansku participaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...
PRATITE NA 24SATA

Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026