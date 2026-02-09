Epsteinova 'oluja' sve više drma Europom: Otkazi, svađe i još veće posljedice. A Trump miruje

Biti spomenut u arhivima pokojnog američkog pedofila Jeffreyja Epsteina pokazuje se skupim za one čija se imena u njima pojavljuju, čak i ako nisu uključeni u nikakvo kazneno djelo, pogotovo ako su prozvani Europljani. Morgan McSweeney, predstojnik ureda britanskog premijera, laburista Keira Starmera, pridružio se ovoga tjedna popisu članova kraljevskih obitelji, diplomata i bivših ministara Starog kontinenta koji su posljednjih mjeseci izgubili svoje položaje i titule zbog skandala vezanog za preminulog poduzetnika, piše BBC.

Politička oluja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Dosadašnji najbliži Starmerov suradnik podnio je ostavku, ne zbog veza s Epsteinom, već nakon što je preuzeo odgovornost za "pogrešku" imenovanja Petera Mandelsona za veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva u Sjedinjenim Državama krajem 2024. godine, unatoč tome što je potonji imao veze s Epsteinom.

"Savjetovao sam premijeru to imenovanje i preuzimam punu odgovornost za taj savjet", napisao je McSweeney u pismu koje je poslao premijeru najavljujući svoju ostavku.

Foto: Department of Justice

Iako je Mandelson smijenjen sredinom 2025. godine, njegovo je imenovanje preraslo u skandal koji prijeti opstanku Starmera na vlasti, posebno sada kada je objavljen sadržaj posljednje serije Epsteinovih dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Starmer je u četvrtak pokušao zaustaviti rastuće nezadovoljstvo koje je u Ujedinjenom Kraljevstvu izazvalo otkriće da Mandelson ne samo da je ostao u kontaktu s Epsteinom godinama nakon što su optužbe protiv njega postale poznate, već je i optužen za dijeljenje povjerljivih ekonomskih i političkih informacija s njim.

​- Žao mi je što sam vjerovao Mandelsonovim lažima i imenovao ga -.

Upravo zbog ovoga, bivši veleposlanik, koji je dao ostavku u Domu lordova i izbačen iz Kraljevskog tajnog vijeća, suočava se s policijskom istragom koja bi ga mogla odvesti u zatvor. Unatoč svemu, britanski premijer suočava se sa sve upornijim pozivima na ostavku, čak i iz vlastite stranke.

S druge strane Atlantika - bez velikih posljedica

Problemi Keira Starmera, koji nikada nije upoznao pokojnog pedofila, u oštroj su suprotnosti s očitom političkom nedodirljivošću Donalda Trumpa, čije se ime u dokumentima pojavljuje više od šest tisuća puta, što ne znači da je počinio bilo kakvo kazneno djelo. Predsjednik i Epstein održavali su prijateljski odnos tijekom većeg dijela devedesetih godina, sve dok se, prema Trumpovim riječima, nisu udaljili početkom ovog stoljeća.

Foto: Department of Justice

​- Stvarno je vrijeme da zemlja krene dalje - rekao je stanar Bijele kuće prošlog tjedna kada ga je novinar ponovno upitao o njegovim vezama s Epsteinom.

Osim novinskih naslova i neugodnih pitanja novinara, Trump i njegovi suradnici, poput ministra trgovine Howarda Lutnicka, čije se ime također pojavljuje u najnovijim arhivima, daleko su od situacije usporedive sa Starmerovom.

Stručnjaci nude nekoliko razloga za ovu razliku.

- Dio toga ima veze s općim kaosom s ove strane bare, gdje postoji stalan protok skandala koji izviru s adrese 1600 Pennsylvania Avenue (adresa Bijele kuće) - objasnio je za časopis Politico bivši američki veleposlanik u Češkoj, Norm Eisen. Posljednjih tjedana američkom političkom agendom dominirala je smrt dvoje američkih državljana od strane agenata Granične patrole tijekom kontroverznih racija protiv imigranata bez dokumenata u gradu Minnesoti.

Posljedice se osjećaju diljem Europe

Jasno je da su tri milijuna dokumenata, 180.000 slika i dvije tisuće videozapisa koji se nalaze u posljednjoj seriji Epsteinovih arhiva potresli dio Europe. Osim što su u Ujedinjenom Kraljevstvu doveli do ostavke Starmerovog glavnog savjetnika, arhive su ubrzale i odlazak brata kralja Charlesa III., bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora, iz njegove luksuzne rezidencije na imanju dvorca Windsor.

Slična situacija događa se i u nekoliko drugih europskih zemalja. Primjerice, u Norveškoj, gdje je društvo još uvijek zapanjeno suđenjem najstarijem sinu princeze Mette-Marit zbog navodnog silovanja, nezadovoljstvo kraljevskom obitelji pojačano je posljednjih dana zbog otkrića sadržanih u dokumentima. Prema arhivima koje je objavio BBC, buduća kraljica Mette-Marit je između 2011. i 2014. godine vodila elektroničku korespondenciju s Epsteinom, iako su u to vrijeme njegove nezakonite aktivnosti već izašle na vidjelo i dobio je prvu sudsku presudu.

Foto: Department of Justice

- Ispričavam se zbog situacije u koju sam dovela Kraljevsku kuću, posebno Kralja i Kraljicu - izjavila je princeza u priopćenju.

U Francuskoj je, u međuvremenu, policija najavila pokretanje istrage protiv Jacka Langa, bivšeg ministra kulture tijekom socijalističkih vlada Françoisa Mitterranda. Bivši dužnosnik spomenut je najmanje 700 puta u dokumentima. Švedska dužnosnica Ujedinjenih naroda Joanna Rubinstein podnijela je ostavku nakon što je otkriveno da je 2012. posjetila Epsteinov karipski otok. Poljski premijer Donald Tusk proteklih je dana najavio pokretanje istrage o navodnim poljskim vezama u slučaju Epstein.