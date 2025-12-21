Epsteinove žrtve ogorčene: 'I dalje skrivaju imena utjecajnih koji su silovali djevojčice'

Žrtve pokojnog američkog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i visoki dužnosnici oštro su u subotu navečer kritizirali Trumpovu administraciju jer je objavila samo dio golemog dosjea u kojemu je dio dokumenata redigiran, a neke fotografije su, nakon što su procurile u javnost - uklonjene.

- Jako smo razočarani i gnjevni zbog ovoga. To nam je još jedna pljuska. Očekivali smo puno više - rekla je, vidno razočarana i ljutita Marina Lacerda, jedna od više od 1000 navodnih žrtava bogatog financijera koji je umro 2019.

Bio je poznat po svojoj višegodišnjoj povezanosti s istaknutim osobama, među kojima su i današnji republikanski predsjednik Donald Trump i njegov demokratski prethodnik Bill Clinton (1993.-2001.).

Foto: U.S. Justice Department

- Zašto jednostavno ne možemo objaviti imena koja bi se trebala objaviti? - rekla je CNN-u, izrazivši žaljenje zbog anonimnosti brojnih pojedinaca koji se spominju u dosjeima te zbog velikog broja redigiranih i neobjavljenih dokumenata.

Vlada je u petak počela s objavom više ​​tisuća fotografija, videozapisa i tekstova iz opsežne istrage o Epsteinu, slučaja koji muči Trumpovu administraciju više od šest godina nakon smrti njujorškog financijera, koji je pronađen mrtav u ćeliji prije nego što mu je suđeno za seksualne zločine.

No u petak prije ponoći nisu objavljeni svi dokumenti, iako se to u skladu sa zakonom moralo dogoditi. Mnogi objavljeni dosjei prethodno su redigirani, poput, primjerice 119 stranica sudskih dokumenata iz New Yorka koji su u potpunosti 'zatamnjeni' pa ih nije uopće moguće pročitati.

Moćni, utjecajni muškarci

- Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država i dalje prikriva imena utjecajnih muškaraca koji su napadali ili silovali mlade djevojke ili sve one koji su sudjelovali u zabavama na kojima su te djevojke predstavljene i zlostavljane - napisao je demokratski zastupnik Ro Khanna na X-u.

Istu su kritiku ponovili i njegov republikanski kolega Thomas Massie i radikalno desno orijentirana kongresnica Marjorie Taylor Greene, bivša Trumpova saveznica koja je podnijela ostavku, prekinuvši veze Trumpom zbog izostanka transparentnosti u ovom pitanju.

"Cilj NIJE bio zaštititi politički eksponirane osobe", napisala je na platformi X. No ministarstvo pravosuđa odbacilo je sve navedene optužbe.

- Ne postoji nakana da se išta zataji samo zato što se ondje pojavljuju imena Donalda Trumpa ili nekoga drugog političara, poput Billa Clintona - ustvrdio je zamjenik ministra pravosuđa Todd Blanche na ABC Newsu.

U subotu navečer je ministarstvo pravosuđa obećalo na platformi X da će se "fotografije i ostali dokumenti nastaviti analizirati i redigirati, u skladu sa zakonom i (...) i na temelju novih informacija kako budu stizale".

Navodna Epsteinova žrtva, Jess Michaels, CNN-u je rekla da "nije uspjela" pronaći nikakav trag svojih izjava koje je dala FBI-u.

Zabrinutost zbog uklanjanja jedne od rijetkih slika Donalda Trumpa, koja je objavljena u petak, izrazila je i demokratska oporba.

- Ako su uklonili tu informaciju, zamislite samo što sve pokušavaju skriti i zataškati... Ovo bi moglo biti jedno od najvećih zataškavanja u američkoj povijesti - zagrmio je vođa demokrata u Senatu Chuck Schumer.

Spomenuta slika, na kojoj se vide razne fotografije raspoređene po ravnoj površini komode, a među njima je i jedna na kojoj je aktualni predsjednik, u subotu je bila nedostupna, zamijetio je AFP.

Foto: U.S. Department of Justice

I Donald Trump i Bill Clinton bili su povezani s Jeffreyjem Epsteinom, ali se kunu da nisu znali ništa o njegovim zločinima i da su prekinuli veze s njim prije nego što su ga vlasti podvrgnule istrazi.

Fotografiju objavljenu u petak, na kojoj se vidi bivši predsjednik Bill Clinton kako se brčka u jacuzziju, a na njoj je i jedan dio prekriven crnim pravokutnikom, suradnici Donalda Trumpa vrlo su brzo podijelili javnosti.

Foto: U.S. Justice Department

Na fotografijama se pojavljuju i brojne druge osobe iz svijeta politike, biznisa, filma i glazbe, poput Michaela Jacksona, Micka Jaggera i Woodyja Allena.

U aferu Epstein, otkrivenu 2019. godine, upletene su brojne američke i međunarodno poznate osobe, među njima i brat kralja Karla III., Andrew, kojega je optužila jedna od žrtava, no on uporno tvrdi da je nevin.

U petak su objavljene i ranije neobjavljene fotografije osramoćenoga britanskog princa na kojima se vidi kako leži u krilu pet mladih žena.

Foto: U.S. Justice Department

Epsteinova smrt u zatvoru u New Yorku u kolovozu 2019. službeno je proglašena samoubojstvom, ali i dalje potiče bezbrojne teorije zavjere po kojima je zapravo ubijen kako bi se spriječilo da optuži elite.

Nakon što je tijekom predizborne kampanje obećao da će objaviti cijeli dosje, Donald Trump je 'promijenio ploču', kazavši da je sve prevara koju su orkestrirali demokrati.

No na kraju je bio primoran popustiti pod pritiskom Kongresa i svoje baze te je u studenome potpisao zakon o transparentnosti.

Kada su novinari u petak od Trumpa zatražili da prokomentira objavljene dosjee, 79-godišnji njujorški milijarder, čije se ime u njima rijetko pojavljuje, to je odbio.