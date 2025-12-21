Iz Epsteinovih dosjea nestalo najmanje 16 fotografija, među njima je jedna s Trumpom

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) suočava se s lavinom kritika i optužbi za zataškavanje nakon što je sa službene internetske stranice, bez ikakvog objašnjenja, uklonjeno najmanje šesnaest dokumenata iz dugo očekivane objave dosjea o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu. Među nestalim datotekama nalazi se i jedna od rijetkih fotografija na kojoj je prikazan aktualni predsjednik Donald Trump u društvu Epsteina, što je potaknulo žestoke reakcije i pitanja o transparentnosti Trumpove administracije.

Pokretanje videa... 01:23 Objavljeni dokumenti uključuju slike Billa Clintona, Micka Jaggera i Jeffreyja Epsteina | Video: 24sata/Reuters

Datoteke su objavljene u petak u sklopu Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea, koji je Kongres izglasao kako bi javnost dobila uvid u razmjere Epsteinove mreže. Međutim, već u subotu promatrači su uočili da su neki dokumenti, uključujući ključne fotografije, jednostavno nestali.

"Što se još zataškava?"

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma odmah su reagirali na nestanak fotografije s Trumpom, objavivši je na društvenim mrežama uz oštro pitanje upućeno državnoj odvjetnici Pam Bondi.

"Ova fotografija, datoteka 468, iz Epsteinovih dosjea koja uključuje Donalda Trumpa, očito je sada uklonjena iz objave Ministarstva pravosuđa. Je li to istina? Što se još zataškava? Američka javnost treba transparentnost", stoji u njihovoj objavi.

Sporna fotografija prikazuje komodu u Epsteinovoj vili na Manhattanu, a u otvorenoj ladici vidljivo je nekoliko slika. Jedna od njih prikazuje Donalda Trumpa, njegovu suprugu Melaniju, Epsteina i njegovu dugogodišnju suradnicu Ghislaine Maxwell, snimljenu 2000. godine. Dok su druge, slične fotografije komode sa zatvorenom ladicom ostale dostupne, upravo je ona koja otkriva Trumpovu sliku uklonjena.

Osim te fotografije, nestalo je i dvanaest slika zloglasne sobe za masažu u Epsteinovoj njujorškoj vili, gdje su se, prema tvrdnjama istražitelja, dogodili mnogi seksualni napadi, uključujući i one na maloljetne žrtve. Uklonjene slike prikazivale su umjetnička djela s nagim ženama, iako su druge fotografije golotinje iz iste prostorije ostale na stranici, što je dodatno produbilo sumnje u motive uklanjanja.

Ministarstvo šuti, raste bijes u Kongresu

Ministarstvo pravosuđa nije ponudilo nikakvo službeno objašnjenje za uklanjanje datoteka. Na njihovoj stranici stoji tek općenita napomena da su zbog kratkog roka "uloženi svi razumni napori" da se zaštite osobni podaci žrtava i drugi osjetljivi sadržaji. Također su pozvali javnost da prijavi "informacije koje nisu trebale biti objavljene" kako bi "što prije ispravili problem".

Ova šutnja izazvala je bijes s obje strane političkog spektra. Autori zakona koji je prisilio objavu dokumenata, demokrat Ro Khanna i republikanac Thomas Massie, optužili su administraciju za flagrantno kršenje zakona.

"Nažalost, današnja objava dokumenata od strane državne odvjetnice Pam Bondi grubo krši i duh i slovo zakona koji je predsjednik Trump potpisao prije samo trideset dana", poručio je Massie, dodavši kako bi buduće Ministarstvo pravosuđa moglo kazneno goniti sadašnju državnu odvjetnicu zbog opstrukcije.

Khanna je bio još oštriji, najavivši da istražuju sve pravne opcije, uključujući mogućnost pokretanja postupka opoziva dužnosnika Ministarstva i podnošenje kaznenih prijava za ometanje pravde.

​-Ovo je nepotpuna objava s previše redakcija - rekao je Khanna u video izjavi.

Objava koja je donijela više pitanja nego odgovora

Cjelokupni proces objave dosjea od samog je početka bio problematičan. Unatoč zakonskom roku, Ministarstvo je najavilo da će dokumente objavljivati postepeno, a prva tranša od desetak tisuća stranica ponudila je vrlo malo novih informacija. Ključni materijali, poput internih dopisa o odlukama tužiteljstva i FBI-evih razgovora sa žrtvama, nisu objavljeni.

Mnogi dokumenti su snažno redigirani do neprepoznatljivosti; jedan transkript svjedočenja pred velikom porotom od 119 stranica bio je u potpunosti zacrnjen. Kritičari ističu da objava nije rasvijetlila kako je Epstein godinama izbjegavao ozbiljne federalne optužbe te da se u njoj jedva spominju neka od najmoćnijih imena povezanih s njim, poput britanskog princa Andrewa.