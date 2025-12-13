Nakon ruskog napada Odesa i okolne regije pretrpjele golem nestanak struje

Predsjednik Volodimir Zelenski je izvijestio da je Rusija napala Ukrajinu s više od 450 dronova i 30 projektila.

- Najveći teret napada podnio je naš energetski sustav, južni dio zemlje i regija Odesa - napisao je na Telegramu, dodavši da su tisuće obitelji u sedam regija širom Ukrajine ostale bez električne energije.

Moskva redovito bombardira ukrajinski energetski sustav još od invazije 2022., uzrokujući višesatne dnevne nestanke struje u većim dijelovima zemlje.

Ukrajinski operater elektroenergetske mreže objavio je da je sada bez struje ostao znatan broj kućanstava u južnim regijama Odese i Nikolajeva te da je ukrajinski dio bojišnice u Hersonskoj regiji u potpunosti bez struje.