Obavijesti

News

Komentari 0
MIROVNI PREGOVORI

Američki izaslanik Witkoff za vikend u Berlinu sa Zelenskim i europskim kolegama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Američki izaslanik Witkoff za vikend u Berlinu sa Zelenskim i europskim kolegama
Foto: Kristina Kormilitsyna

Američki izaslanik Steve Witkoff sastat će se ovog vikenda u Berlinu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, izvijestio je u petak Wall Street Journal (WSJ)

Witkoff će se u nedjelju i ponedjeljak sastati i sa svojim kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke, pišu te novine.

WSJ je prvi izvijestio o sastanku, komentirajući da odluka o slanju Witkoffa, koji je vodio pregovore s Ukrajinom i Rusijom o američkom mirovnom prijedlogu, naglašava rastuću hitnost Washingtona da premosti preostale jazove s Kijevom oko uvjeta plana.

Očekivalo se da će prisustvovati i francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, navodi WSJ.

NIJE BILO ŽRTAVA Rusija napala dvije ukrajinske luke, oštetili tri turska broda
Rusija napala dvije ukrajinske luke, oštetili tri turska broda

U četvrtak je Bijela kuća izjavila da će Trump poslati dužnosnika na sastanak samo ako smatra da je postignut dovoljan napredak u mirovnim pregovorima.

KRAH RUSKE OFENZIVE VIDEO Zelenski stigao na bojište u Kupjansku za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'Grad je naš!'
VIDEO Zelenski stigao na bojište u Kupjansku za kojeg Rusi tvrde da su ga zauzeli: 'Grad je naš!'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije u petak da bi predložena slobodna ekonomska zona u dijelovima istočnog Donbasa pod kontrolom Ukrajine funkcionirala, bez navođenja daljnjih detalja.

PREKID RATA Le Monde: Ukrajina je spremna povući svoju vojsku iz Donbasa! Kijev: Nije istina, krivo tumače
Le Monde: Ukrajina je spremna povući svoju vojsku iz Donbasa! Kijev: Nije istina, krivo tumače

Sjedinjene Države predložile su stvaranje takve ekonomske zone kao kompromis.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija napala dvije ukrajinske luke, oštetili tri turska broda
NIJE BILO ŽRTAVA

Rusija napala dvije ukrajinske luke, oštetili tri turska broda

Rusija je u petak napala dvije ukrajinske luke, oštetivši tri turska broda, uključujući brod koji je prevozio hranu, rekli su ukrajinski dužnosnici i jedan vlasnik broda
Berlin: Merz okuplja Zelenskog i ključne zapadne čelnike u potrazi za mirom u Ukrajini
PREGOVORI SE NASTAVLJAJU

Berlin: Merz okuplja Zelenskog i ključne zapadne čelnike u potrazi za mirom u Ukrajini

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak će ugostiti Volodimira Zelenskija te čelnike EU-a, NATO-a i vodećih europskih država, uključujući Macrona i Starmera.
EU odobrila zamrzavanje ruske imovine za zajam Ukrajini
DVIJE ZEMLJE PROTIV

EU odobrila zamrzavanje ruske imovine za zajam Ukrajini

Sve članice osim dvije podržale su odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, čime se otvara put za financijsku podršku Ukrajini.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025