CILJAJU RAFINERIJU

Ukrajinci dronovima ubili dvoje ljudi u napadu na ruski Saratov

Piše HINA,
Foto: Governor Andrei Vorobyov

Dvoje je ljudi poginulo tijekom noći u napadu ukrajinskih dronova na ruski grad Saratov, izvijestio je u subotu regionalni guverner Roman Busargin

U objavi na Telegramu Busargin je napisao da su ubijene dvije osobe, a neutvrđen broj ljudi je ranjen u napadu na stambenu zgradu smještenu u gradu.

Saratov, koji se nalazi na rijeci Volgi i oko 625 km je udaljen od ukrajinske granice, posljednjih je godina bio meta višestrukih napada dronovima koji su ciljali njegovu lokalnu rafineriju nafte i veliku obližnju zračnu bazu.

Istodobno je rusko ministarstvo obrane izvijestilo da je u odvojenom napadu tijekom noći oborilo 41 dron, od čega ih je 28 srušeno iznad Saratovske regije.

Američki izaslanik Steve Witkoff sastat će se ovog vikenda u Berlinu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, izvijestio je u petak Wall Street Journal (WSJ)
Rusija je u petak napala dvije ukrajinske luke, oštetivši tri turska broda, uključujući brod koji je prevozio hranu, rekli su ukrajinski dužnosnici i jedan vlasnik broda
