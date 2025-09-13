Obavijesti

VIDEO: PRVI GOVOR UDOVICE

Erika Kirk: Nemate pojma što ste oslobodili. Moji će vapaji odjekivati kao bojni poklič!

Erika Kirk, udovica ubijenog Charlieja Kirka, emotivno je poručila da će nastaviti njegovu misiju i učiniti Turning Point USA jačim nego ikad! "Pokret neće umrijeti", obećala je

Samo dva dana nakon što je njezin suprug, konzervativni aktivist i osnivač organizacije Turning Point USA Charlie Kirk, ubijen tijekom govora na sveučilištu u Utahu, njegova udovica Erika Kirk stala je pred kamere i održala svoj prvi javni govor. Stojeći pored prazne stolice iz koje je Charlie vodio svoj popularni podcast, vidno potresena, ali odlučna, poslala je poruku koja je odjeknula Amerikom i svijetom, obećavši da pokret koji je njezin suprug izgradio neće umrijeti, već će postati jači nego ikad.

Poruka ubojicama

U govoru koji je istovremeno bio prožet dubokom boli i nesalomljivom snagom, Erika Kirk izravno se obratila onima koje je nazvala "zločincima odgovornima za ubojstvo moga supruga". Njezine riječi nisu bile riječi žrtve, već vođe spremne za borbu.

"Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi. Vapaji ove udovice odjekivat će svijetom poput bojnog pokliča", izjavila je prkosno. "Ako ste mislili da je misija moga supruga bila moćna prije, nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje i svijeta."

Najavila je da se rad organizacije Turning Point USA ne samo nastavlja, već i širi. "Pokret koji je moj suprug izgradio neće umrijeti. Odbijam dopustiti da se to dogodi", rekla je, obećavši da će se turneje po sveučilišnim kampusima, po kojima je Charlie bio poznat, nastaviti i postati još brojnije. "Učinit ću Turning Point USA najvećom stvari koju je ova nacija ikada vidjela."

Stiskala križ i plakala

Iako je njezin nastup bio ispunjen odlučnošću, trenuci duboke osobne tuge nisu mogli biti skriveni. Erika je tijekom govora čvrsto stiskala srebrni križ s lančića – križ koji je, kako su kasnije otkrili prijatelji obitelji, ona poklonila Charlieju dok su hodali i koji on nikada nije skidao sve do trenutka atentata.

Podijelila je i potresnu priču o susretu sa svojom trogodišnjom kćeri večer prije. "Kada sam sinoć došla kući, naša kći mi je potrčala u zagrljaj... i pitala: 'Mama, gdje je tata?'", ispričala je boreći se sa suzama. "Što kažete trogodišnjakinji? Rekla sam: 'Dušo, tata te jako voli. Ne brini. On je na poslovnom putu s Isusom kako bi mogao financirati tvoj budžet za borovnice.'"

Ovaj intimni trenutak otkrio je svu težinu tragedije s kojom se suočava kao majka dvoje male djece, jednogodišnjeg sina i trogodišnje kćeri, koja su preko noći ostala bez oca.

Zahvalnost i vjera u najtežim trenucima

Erika Kirk, bivša Miss Arizone i uspješna poduzetnica, iskoristila je priliku da zahvali hitnim službama, istražiteljima i brojnim podupirateljima. Posebnu i emotivnu zahvalu uputila je predsjedniku Donaldu Trumpu i potpredsjedniku JD Vanceu.

"Gospodine predsjedniče, moj muž vas je volio i znao je da i vi volite njega. Vaše prijateljstvo bilo je nevjerojatno", rekla je. Potpredsjedniku Vanceu i njegovoj supruzi Ushi zahvalila je što su osobno pratili lijes njezina supruga na povratku u Arizonu.

Njezina duboka vjera bila je središnji dio obraćanja. Citirala je jedan od Charliejevih omiljenih biblijskih stihova, Efežanima 5:25, koji poziva muževe da ljube svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu.

"Moj muž je položio svoj život za mene, za našu naciju, za našu djecu. Pokazao je krajnju i istinsku zavjetnu ljubav", kazala je. Unatoč tragediji, njezina vjera ostala je čvrsta: "Naš svijet je ispunjen zlom. Ali naš Bog je tako dobar. Tako nevjerojatno dobar."

Njezin govor, kako prenosi Fox News, nije bio samo oproštaj od supruga, već i objava rađanja novog, snažnog glasa na američkoj političkoj sceni.

Erika Kirk jasno je dala do znanja da, iako je Charliejeva stolica sada prazna, njegov glas i njegova misija nastavit će živjeti kroz nju, jače i glasnije nego ikad prije.

