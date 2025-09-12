Obavijesti

TERETE GA ZA 3 KAZNENA DJELA

Novi detalji: Robinson priznao zločin ocu, rekao da bi se radije ubio nego predao. Zvali pastora

Novi detalji: Robinson priznao zločin ocu, rekao da bi se radije ubio nego predao. Zvali pastora
Osumnjičeni Tyler Robinson uhićen zbog pucnjave na Charlieja Kirka najvjerojatnije će se suočiti s optužnicom za teško ubojstvo, nedopušteno korištenje vatrenog oružja s posljedicom teških tjelesnih ozljeda te za ometanje pravde.

Objavljeni su novi detalji o atentatoru na Charlieja Kirka. Osumnjičeni za napad, Tyler Robinson (22), studira treću godinu elektrotehnike na Tehničkom fakultetu Dixie u St. Georgeu u Utahu, prenosi NBC News. Iz Sveučilišta Utah Valley potvrdili su da je tijekom 2021. pohađao jedan semestar, dok je u razdoblju od 2019. do 2021., još za vrijeme srednje škole, prikupljao bodove na Sveučilištu Utah Tech.

Taylor Robinson je priznao zločin vlastitom ocu

Robinsonov otac je prepoznao sina nakon što je vidio fotografije koje su objavile vlasti te ga suočio s tim,  doznaje CBS od dva izvora iz saveznih policijskih snaga. Robinson je potvrdio da je upravo on osoba na slikama, a otac ga je pokušao nagovoriti da se preda. Prema izvorima, Robinson mu je odgovorio da bi "radije umro od samoubojstva nego se predao", što je navelo oca da potraži pomoć obiteljskog prijatelja, pastora za mlade. 

Pastor, koji ujedno radi i kao službenik sudske sigurnosti, zajedno s Robinsonovim ocem pokušao je smiriti osumnjičenog, a zatim je obavijestio policiju. Policajci su ubrzo stigli i stavili Robinsona u pritvor, nakon čega je obaviješten i FBI. Robinson je službeno priveden kasno u četvrtak navečer, potvrdio je u petak direktor FBI-a Kash Patel.

TAJNA PUŠKE MAUSER Slučaj Charlie Kirk: Ubijen je starom prerađenom lovačkom puškom. Taylor ostavio tragove
Slučaj Charlie Kirk: Ubijen je starom prerađenom lovačkom puškom. Taylor ostavio tragove

Vlasti u Utahu najavile su da će tražiti izricanje smrtne kazne za napadača. I predsjednik Donald Trump je rekao kako očekuje smrtnu kaznu za atentatora. Utah je inače jedna od pet američkih saveznih država u kojima je još uvijek dopuštena egzekucija strijeljanjem.

Tri dana za podizanje optužnice

Osumnjičeni Tyler Robinson uhićen zbog pucnjave na Charlieja Kirka najvjerojatnije će se suočiti s optužnicom za teško ubojstvo, nedopušteno korištenje vatrenog oružja s posljedicom teških tjelesnih ozljeda te za ometanje pravde.

Guverner Spencer Cox pojasnio je da zakon Utaha predviđa rok od tri dana za podizanje optužnice te naglasio kako bi ona trebala biti podignuta početkom idućeg tjedna.

UBIJENI DESNIČAR Trump objavio sliku sebe i Kirka sa zastavama SAD-a i Izraela: 'Svi su voljeli Charlieja'
Trump objavio sliku sebe i Kirka sa zastavama SAD-a i Izraela: 'Svi su voljeli Charlieja'

Molitva i sjećanje na Kirka

Vjernici diljem Amerike i večeras se okupljaju kako bi molili i zapalili svijeće. Osim toga, i u Londonu je održano bdijenje za Charlieja Kirka na kojem se okupilo nekoliko stotina ljudi. Skup u Whitehallu organizirala je britanska podružnica konzervativne organizacije Turning Point, uz poziv javnosti da im se pridruže u sjećanju na Kirka. 

