Erlić: Idemo u profesionalizaciju gradske uprave, natječaje će nadgledati i vanjske kontrole!

Šime Erlić službeno je 10. travnja podnio ostavku na mjesto ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a te se u potpunosti posvetio kampanji kao kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zadra na nadolazećim lokalnim izborima koji su za nešto više od tri tjedna. Za Zadarski list komentirao je što očekuje od izbora.

- Program je gotov. U potpunosti je završen i sretan sam jer smo dali sve od sebe da ponudimo ono što smatramo da je najbolje za grad. Moram kazati da je program rezultat našeg dugogodišnjeg iskustva i rada za grad te brojnih konzultacija s građanima i stručnjacima, s kojima smo surađivali na gradskoj razini kroz sve ove godine. I ne samo na gradskoj, već i državnoj razini, te mog iskustva rada u Vladi koji pak kroz razna područja možemo primijeniti na grad - rekao je.

- Željeli smo napraviti maksimalno temeljit i objektivan program, a opet da je snažan i ambiciozan da donese željenu promjenu i da podignemo Zadar na novu razinu. Imamo jasan plan kako učiniti Zadar predvodnikom razvoja i stvoriti ovdje uvjete za najkvalitetniji život u Hrvatskoj - govori.

- Sljedeći tjedan ćemo ga predstaviti javnosti i radujem se tome, jer smo puno vremena, energije i emocija posvetili izradi i vjerujem da donosimo nešto skroz novo za grad - dodaje.

Upitan je kako planira riješiti nezadovoljstvo građana u Zadru.



- Mislim da je svima jasno da bi još jedan ovakav mandat za Zadar bio poguban. Političke podjele i svađe nam ništa dobro nisu donijele osim loše atmosfere i toga da Zadar gubi korak u odnosu na druge gradove. Nemamo vremena za prepucavanja, nego moramo raditi zajedno da stvaramo novu vrijednost za grad. Zato ja stalno pozivam na uključivost, na to da pređemo preko različitih stavova, da prihvatimo kompromis i da radimo za Zadar najviše i najbolje što znamo. Nije mi presudno tko je kojeg političkog opredjeljenja, dokle god želi otvoreno i konstruktivno raditi za grad. Jer ako bude kao do sada, da svatko »vuče« na svoju stranu, u konačnici gubi – Zadar - govori.

Otkrio je i po čemu je drugačiji od drugih kandidata.

- Puno je kandidata i demokratski je dobro da građani imaju veći izbor i ja bih volio da budu svi konstruktivni u javnom prostoru i da se natječemo idejama za grad. Drugo je pitanje tko ima potrebno znanje i iskustvo i tko može okupiti ljude za razvoj grada. To će građani, siguran sam, dobro znati procijeniti. Sve stranke imaju programe za izbore i ti programi u sebi sadrže projekte i mjere koje nešto donose. Projekti su važni, ali projekti i mjere nisu dovoljni. Zadar treba nešto drugo, Zadar treba novu viziju za novo vrijeme - komentirao je te dodao da njegov program nisu samo projekti i mjere, naš je program promjena smjera za grad.

- To znači da moramo promijeniti pristup razvoju grada, i tu moramo krenuti prvo od sebe. Moramo stvoriti novu radnu atmosferu i motivirajuće radno okruženje prije svega u radu gradske uprave i gradskih tvrki i ustanova, a koje će se onda proširiti na cijeli grad. Javna uprava mora biti lokomotiva koja zadaje tempo i vuče grad naprijed, s jasnim planom i smjerom djelovanja - rekao je.

- Zato nam je potrebna profesionalna, učinkovita i transparentna Gradska uprava, zajedno s gradskim tvrtkama i ustanovama koja zna kome odgovara – samo građanima. I zato smatram da moramo ići korak dalje u transparentnosti i uvesti obavezu otvorenih javnih natječaja za zapošljavanje u svim tvrkama i ustanovama gdje to sada nije slučaj, i gdje ne postoji zakonska obaveza za time. Natječaje će pratiti neovisne komisije i promatrači kako bi maksimalno smanjili mogućnost bilo kakvog utjecaja. To je nužno kako bi izgradili povjerenje i stvorili pravedniji sustav za građane koji je ključan za promjenu atmosfere. To znači da, primjerice, kad se uvede obveza i pokrene javni natječaj za zapošljavanje u ŠC Višnjik, gdje sad ne postoji takav model, onda osim što će taj natječaj biti vidljiv cijelom gradu, u povjerenstvu će sjediti i netko od korisnika te ustanove. Na primjer, netko iz športskih klubova tko nema nikakve veze s gradom ili strankom, a kome je Višnjik poput vlastite kuće, jer je tu svaki dan. Od takve osobe ćemo tražiti da potpiše izjavu da nije u sukobu interesa i ta osoba će nadgledati izbor novog zaposlenika - rekao je.

Upitan je znači li to da neće biti uhljebljivanja.

- Moraju biti birani oni koji su najbolji, i to na transparentan i javnosti vidljiv način. Ako dođe do sumnje u ispravnost natječaja, moramo ga poništiti. Želim da ljudi bez sumnji znaju da u Gradskoj upravi i tvrtkama rade stručni, motivirani i pošteni ljudi i da su do tog posla došli po znanju i sposobnosti, a ne po vezama. Samo tako možemo postići osjećaj pravednosti i zadobiti povjerenje u sustav - govori.

- Prvo moramo provesti temeljitu reviziju uprave i javnih poduzeća, a to znači reorganizacija unutarnjih ustrojstava, precizno definiranje poslova i uvođenje pravednijeg sustava vrednovanja rada. Želim da stvorimo sustav u kojem se biraju najbolji, i u kojem su nagrađeni oni koji rade i ostvaruju rezultate. Takav pristup kod zaposlenika stvara osjećaj da oni vrijede i da se njihov rad cijeni, a ne da se osjećaju manje vrijednim i demotiviranim. To onda vodi u nezadovoljstvo i apatiju, a ja želim da naši zaposlenici budu ponosni što rade za grad! - pojašnjava.

- Ukratko, spremili smo cjelovitu reformu javne uprave, koja je temelj za izgradnju pravednijeg, otvorenijeg i učinkovitijeg sustava, za potpunu i dugoročnu profesionalizaciju svih službi grada. To je nužno, ako hoćemo ići snažno dalje! - dodaje.



- S ovakvim pristupom, najsnažnije, odgovorno i odlučno planiramo promjeniti radnu kulturu i atmosferu u gradu. I nije cilj tu biti nerazuman ili neosjetljiv, niti biti protiv ikoga, ali mislim da se svi slažemo da moramo napravit korak naprijed, a bez ovoga – to ne ide. Ja krećem prvo od sebe, kao prvi među jednakima, jer sam radio u gradskom sustavu i znam što govorim. Dao sam ostavku na ministarsku poziciju i stavio sam sebe 100 % za grad – jer želim sve ono sto znam i jesam, s punim kapacitetom i radnim angažmanom dati svom gradu. To je pristup koji očekujem i od drugih.... Zadar ne zaslužuje ništa manje od toga - rekao je.

Otkrio je što još donosi njegov program.

- Središte našeg programa je povratak sebi. Zadar treba posložiti tako da prioritet ima naš čovjek, onaj koji ovdje živi, odgaja djecu i gradi svoj život.

Ne možemo i ne smijemo gubiti vlastiti identitet pod pritiskom globalnih trendova. Posebno mislim na upravljanje prostorom. Investicije koje ne vode dovoljno računa o mjeri i održivosti ne smiju oblikovati naš grad. Gradnja je potrebna, ali mora biti reda! Ona mora biti promišljena i usklađena s interesima zajednice. S tim pitanjem ćemo se temeljito pozabaviti u suradnji sa najboljim stručnjacima u Hrvatskoj ali i iz svijeta, kako bi primijenili najbolje svjetske prakse. Stavili smo snažan naglasak na obitelj. Ne simbolično, već kroz konkretne mjere – stanovi za mlade, škole u jednoj smjeni, dostupne vrtiće za svako dijete i demografske mjere koje potiču lakše podizanje i odgoj djece. Imamo snažan program za mlade koji radi najveći iskorak do sada po pitanju priuštivog stanovanja i novih modela koje ćemo ponuditi građanima - govori.

Govorio je i o problemu prometa i parkiranja u Zadru.

- Ujedno, program adresira sva ključna pitanja koja trenutno muče Zadar, od pitanja reda u prostoru i nedostatka zelenih površina, i novog urbanizma pa do rješavanja pitanja parkiranja i boljeg prometa. Tu ćemo iskoristiti svoje projektno dugogodišnje iskustvo, poznanstva sa razvojnim financijskim institucijama i Vladinim tijelima i s vrlo konkretnim programom i rokovima dati rješenje za bolji grad. Znamo točno gdje radimo garažu, gdje radimo park ili biciklističku stazu, gdje gradimo škole i vrtiće i gdje planiramo naselje za kolektivno stanovanje mladih obitelji - rekao je.