Šime Erlić zarađivao je kao ministar 4467 eura, a sada kao gradonačelnik ‘životari’ s 2700€
Erlić ima 1700 € manju plaću nego kada je bio ministar: 'Žena mi je rekla da provjerim'
Zadarski gradonačelnik Šime Erlić (40) napustio je funkciju ministra regionalnog razvoja i europskih fondova, gdje je zarađivao 4467 eura, i odlučio preuzeti kormilo rodnog grada, unatoč značajnom smanjenju plaće - na 2705 eura. Erlić priznaje da promjena nije bila financijski motivirana nego potaknuta osobnim osjećajem dužnosti prema rodnom gradu.
