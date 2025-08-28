Obavijesti

Erlić ima 1700 € manju plaću nego kada je bio ministar: 'Žena mi je rekla da provjerim'

Šime Erlić zarađivao je kao ministar 4467 eura, a sada kao gradonačelnik ‘životari’ s 2700€

Zadarski gradonačelnik Šime Erlić (40) napustio je funkciju ministra regionalnog razvoja i europskih fondova, gdje je zarađivao 4467 eura, i odlučio preuzeti kormilo rodnog grada, unatoč značajnom smanjenju plaće - na 2705 eura. Erlić priznaje da promjena nije bila financijski motivirana nego potaknuta osobnim osjećajem dužnosti prema rodnom gradu.

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

