Obavijesti

News

Komentari 0
KREĆU KVALIFIKACIJE

Erste Plava Liga stiže u Osijek

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Erste Plava Liga stiže u Osijek
Foto: Erste Plava Liga

Osmoškolci će u kvalifikacijama pokazati svoje talente u atletskim disciplinama primjerenima školskom uzrastu - sportskom poligonu, utrkama na 60 i 600 metara, skoku u dalj, bacanju kugle i vortexu.

Atletski klub Pro Sport (organizator projekta Erste plave lige) i Atletski klub „Slavonija-Žito“ Osijek (organizator natjecanja u Osijeku) organizatori su najmasovnijeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj koje se već četrnaestu godinu zaredom održava u dvanaest hrvatskih gradova: Zadru, Čakovcu, Osijeku, Vukovaru, Rijeci, Puli, Sisku, Varaždinu, Zagrebu, Splitu, Makarskoj i Kninu.

Kvalifikacijska natjecanja u svim gradovima okupila su do sada više od 40 000 natjecatelja te više od  70 000  roditelja, trenera, profesora te ostalih navijača i podržavatelja ovog  projekta.

Samo u osječkim kvalifikacijama, u proteklih trinaest godina, nastupilo je preko 9000 učenica i učenika osnovnih škola, čime je naša Regija definitivno rekorder među svim regijama u Hrvatskoj u kojima se održavaju kvalifikacije.

Kao uvijek, veselja neće nedostajati: iako je primat zabava, najbolji pojedinci bit će nagrađeni medaljama i nagradama sponzora, dok prvih dvoje iz svake discipline/kategorije u rujnu putuje u Varaždin na veliko finale gdje će imati priliku predstaviti sebe i svoju Regiju. 

Baš sve sudionike poligona (vrtići, 1. i 2. razredi) očekuju medalje!

Osmoškolci će u kvalifikacijama pokazati svoje talente u atletskim disciplinama primjerenima školskom uzrastu - sportskom poligonu, utrkama na 60 i 600 metara, skoku u dalj, bacanju kugle i vortexu. Uz to, baš svi će natjecatelji, uz nezaboravno iskustvo, kući sa sobom ponijeti i majicu koja im ostaje kao suvenir na sudjelovanje.
 
Kvalifikacijsko natjecanje u OSIJEKU održat će se u utorak, 12. svibnja 2026. godine, na atletskoj stazi u sklopu I. Gimnazije Osijek
Strossmayerova 128b, Osijek

za osobe s invaliditetom - 13:00 sati
za 6. razrede - 14:00 sati
za 5. razrede - 15:00 sati
SVEČANO OTVARANJE - 16:00 sati
za 4. razrede - 16:30 sati
za 3. razrede - 17:15 sati
za 1. razrede i vrtiće - 18:00 sati
za 2. razrede - 19:00 sati
 

Online prijave:
https://www.ersteprvaliga.hr/plava-liga/natjecanja/osijek/

Foto: Erste Plava Liga

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja
HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!
MRAČNE SKIJAŠKE TAJNE

HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Panika je među političarima, ali i sportskim moćnicima. Toliko da dijele neprovjerene objave koje se tiču 122.000 dokumenata u Pavlekovu laptopu, koji su već u Hrvatskoj, piše novi Express

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026