Erste Plava Liga stiže u Osijek

Atletski klub Pro Sport (organizator projekta Erste plave lige) i Atletski klub „Slavonija-Žito“ Osijek (organizator natjecanja u Osijeku) organizatori su najmasovnijeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj koje se već četrnaestu godinu zaredom održava u dvanaest hrvatskih gradova: Zadru, Čakovcu, Osijeku, Vukovaru, Rijeci, Puli, Sisku, Varaždinu, Zagrebu, Splitu, Makarskoj i Kninu.

Kvalifikacijska natjecanja u svim gradovima okupila su do sada više od 40 000 natjecatelja te više od 70 000 roditelja, trenera, profesora te ostalih navijača i podržavatelja ovog projekta.

Samo u osječkim kvalifikacijama, u proteklih trinaest godina, nastupilo je preko 9000 učenica i učenika osnovnih škola, čime je naša Regija definitivno rekorder među svim regijama u Hrvatskoj u kojima se održavaju kvalifikacije.

Kao uvijek, veselja neće nedostajati: iako je primat zabava, najbolji pojedinci bit će nagrađeni medaljama i nagradama sponzora, dok prvih dvoje iz svake discipline/kategorije u rujnu putuje u Varaždin na veliko finale gdje će imati priliku predstaviti sebe i svoju Regiju.

Baš sve sudionike poligona (vrtići, 1. i 2. razredi) očekuju medalje!

Osmoškolci će u kvalifikacijama pokazati svoje talente u atletskim disciplinama primjerenima školskom uzrastu - sportskom poligonu, utrkama na 60 i 600 metara, skoku u dalj, bacanju kugle i vortexu. Uz to, baš svi će natjecatelji, uz nezaboravno iskustvo, kući sa sobom ponijeti i majicu koja im ostaje kao suvenir na sudjelovanje.



Kvalifikacijsko natjecanje u OSIJEKU održat će se u utorak, 12. svibnja 2026. godine, na atletskoj stazi u sklopu I. Gimnazije Osijek

Strossmayerova 128b, Osijek

za osobe s invaliditetom - 13:00 sati

za 6. razrede - 14:00 sati

za 5. razrede - 15:00 sati

SVEČANO OTVARANJE - 16:00 sati

za 4. razrede - 16:30 sati

za 3. razrede - 17:15 sati

za 1. razrede i vrtiće - 18:00 sati

za 2. razrede - 19:00 sati



Online prijave:

https://www.ersteprvaliga.hr/plava-liga/natjecanja/osijek/