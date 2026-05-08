Obavijesti

News

Komentari 1
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.

U 37. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 – 6, 12, koji su igraču iz Ivanić-Grada donijeli dobitka 5+1 u iznosu od 848.825,90 eura, te igraču iz Imotskog dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Dodaju kako je dobitni listić 5+1 uplaćen na prodajnom mjestu TISAK, TRG VLADIMIRA NAZORA 3, IVANIĆ-GRAD. Na listiću su odigrane 4 kombinacije igre Eurojackpot na 8 kola pretplate bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 64,00 eura.

RASTE JACKPOT... Ovo su rezultati Eurojackpota!
Ovo su rezultati Eurojackpota!

Ističu i kako je dobitni listić 5 uplaćen na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, GLAVINA DONJA 336, IMOTSKI. Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot na 3 kola pretplate bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 18,00 eura.

- Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak  iznosi 87.000.000,00 eura - zaključuju iz Hrvatske lutrije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U ZEMLJI SINKOPE Oduzimanje prava na školovanje i lagani rad u vrtu gđe. Gabrijele Žalac
KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI

U ZEMLJI SINKOPE Oduzimanje prava na školovanje i lagani rad u vrtu gđe. Gabrijele Žalac

Sad su doma, s nanogicom, ali su im istodobno ‘odrezali’ školu. Ne smiju u razred, ne smiju na nastavu, ne smiju na maturu
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
Trump tvrdi: Objavljujem prekid rata za vikend i u ponedjeljak. Putin i Zelenski su pristali!
PRATITE UŽIVO

Trump tvrdi: Objavljujem prekid rata za vikend i u ponedjeljak. Putin i Zelenski su pristali!

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026