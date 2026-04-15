Escobarovi nilski konji izmakli kontroli: Kolumbija najavila njihov odstrel, aktivisti ljuti

Kolumbijske vlasti odlučile su povući drastičan potez, planiraju odstrel do 80 nilskih konja koji potječu iz vremena narkobosa Pablo Escobar. Ministrica zaštite okoliša Irene Vélez poručila je kako su dosadašnje mjere, poput kastracije ili premještanja životinja u zoološke vrtove, bile preskupe i nisu dale rezultate. - Ako ne reagiramo, izgubit ćemo kontrolu nad populacijom - upozorila je ministrica, naglašavajući da je cilj zaštita prirodnih ekosustava. Točan datum početka odstrela zasad nije objavljen.

Kolumbija je danas jedina zemlja izvan Afrike u kojoj živi divlja populacija nilskih konja. Sve je počelo s četiri jedinke koje je Escobar doveo na svoje imanje Hacienda Nápoles, gdje je imao privatni zoološki vrt.

Od tada se broj životinja naglo povećao. Procjene National University of Colombia iz 2022. godine govore o oko 170 jedinki koje slobodno lutaju zemljom, a neke su viđene i više od 100 kilometara od mjesta s kojeg su potekle.

Vlasti upozoravaju da ovi golemi sisavci predstavljaju ozbiljnu prijetnju lokalnom stanovništvu, posebno uz rijeke i na farmama. Osim toga, agresivno potiskuju domaće vrste i remete prirodnu ravnotežu, natječući se za hranu i prostor.

Unatoč tome što su nilski konji postali turistička atrakcija, mještani prodaju suvenire i organiziraju ture promatranja, vlada smatra da je situacija izmakla kontroli i da su nužne hitne mjere.

No odluka je izazvala burne reakcije. Senatorica Andrea Padilla oštro je kritizirala plan, nazvavši ga okrutnim i nepotrebnim.

- Ubojstva i masakri nikada nisu rješenje - poručila je na društvenim mrežama, tvrdeći da su životinje zapravo žrtve loših odluka države.

Povratak nilskih konja u Afriku ranije je odbačen kao neizvediv zbog ograničenog genetskog fonda i mogućnosti širenja bolesti.

Rasprava o sudbini ovih neobičnih 'Escobarovih nasljednika' tako se nastavlja, dok vlasti inzistiraju da je riječ o nužnoj mjeri za zaštitu ljudi i prirode.