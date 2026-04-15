Obavijesti

News

Komentari 1
OPASNOST ZA STANOVNIŠTVO

Escobarovi nilski konji izmakli kontroli: Kolumbija najavila njihov odstrel, aktivisti ljuti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Pixsell/Wikipedia

Kolumbijske vlasti tvrde da je populacija opasnih životinja potpuno izmakla kontroli te da su sve dosadašnje metode propale, dok aktivisti upozoravaju da je riječ o okrutnoj i nepotrebnoj odluci

Kolumbijske vlasti odlučile su povući drastičan potez, planiraju odstrel do 80 nilskih konja koji potječu iz vremena narkobosa Pablo Escobar. Ministrica zaštite okoliša Irene Vélez poručila je kako su dosadašnje mjere, poput kastracije ili premještanja životinja u zoološke vrtove, bile preskupe i nisu dale rezultate. - Ako ne reagiramo, izgubit ćemo kontrolu nad populacijom - upozorila je ministrica, naglašavajući da je cilj zaštita prirodnih ekosustava. Točan datum početka odstrela zasad nije objavljen.

Kolumbija je danas jedina zemlja izvan Afrike u kojoj živi divlja populacija nilskih konja. Sve je počelo s četiri jedinke koje je Escobar doveo na svoje imanje Hacienda Nápoles, gdje je imao privatni zoološki vrt.

LUTAJU RANČEM Kolumbija sterilizirala 24 nilska konja s bivšeg imanja Pabla Escobara: Ima ih previše...
Od tada se broj životinja naglo povećao. Procjene National University of Colombia iz 2022. godine govore o oko 170 jedinki koje slobodno lutaju zemljom, a neke su viđene i više od 100 kilometara od mjesta s kojeg su potekle.

Vlasti upozoravaju da ovi golemi sisavci predstavljaju ozbiljnu prijetnju lokalnom stanovništvu, posebno uz rijeke i na farmama. Osim toga, agresivno potiskuju domaće vrste i remete prirodnu ravnotežu, natječući se za hranu i prostor.

Unatoč tome što su nilski konji postali turistička atrakcija, mještani prodaju suvenire i organiziraju ture promatranja, vlada smatra da je situacija izmakla kontroli i da su nužne hitne mjere.

IMA IH VIŠE OD 70 Vodenkonji s Escobarova ranča se razmnožili i postali opasni: Kolumbija ih seli u druge zemlje
No odluka je izazvala burne reakcije. Senatorica Andrea Padilla oštro je kritizirala plan, nazvavši ga okrutnim i nepotrebnim.

- Ubojstva i masakri nikada nisu rješenje - poručila je na društvenim mrežama, tvrdeći da su životinje zapravo žrtve loših odluka države.

Povratak nilskih konja u Afriku ranije je odbačen kao neizvediv zbog ograničenog genetskog fonda i mogućnosti širenja bolesti.

Rasprava o sudbini ovih neobičnih 'Escobarovih nasljednika' tako se nastavlja, dok vlasti inzistiraju da je riječ o nužnoj mjeri za zaštitu ljudi i prirode.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji
AFERA DINAMO 2

Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji

Optužnica, podignuta sredinom veljače, navodi da je Jeličić u travnju 2016. kao svjedok u kaznenom postupku lagao...
UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu
SAD protjerao kineski tanker iz Hormuza. Iran: 'Još jedan naš brod je prošao kroz tjesnac'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD protjerao kineski tanker iz Hormuza. Iran: 'Još jedan naš brod je prošao kroz tjesnac'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026