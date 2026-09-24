EKSKLUZIVNO Vlada i Grad mogu odbiti rješenje. Evo kako bi izgledao novi postupak!

Kako 24sata doznaju od sugovornika bliskih investitoru, Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb ne moraju odabrati predstavljeno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Nagrađeno rješenje odabrao je ocjenjivački sud u kojem većinu čine arhitekti. U žiriju su bili i predstavnici Vlade. Neslužbeno doznajemo kako je dogovor bio da se postigne konsenzus, a pošto su arhitekti bili jednoglasni bilo je jasno da će većina biti za ovaj projekt.

Ako bi odluka bila da se ide na novi postupak, on bi ovaj put bio bitno kraći od međunarodno arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Drugim riječima, moguć je i novi postupak u kojem bi se brže izabralo neko drugo rješenje. Kako neslužbeno doznajemo, o toj se opciji zasad još ne razmišlja.

Ako ovako ostane, stadion bi se trebao graditi po rješenju arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija iz talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, uz sudjelovanje Nikole Anđelića, Giovannija Campagne, Niccoloa Pastija, Tommasa Salua i Massilimiana Selenatija. Početak radova očekuje se 2029., dok iduće godine započinje uklanjanje starog, postojećeg stadiona, djela našeg čuvenog Vladimira Turine, prema čijem je rješenju stadion građen od 1946. do 1964. godine.

-Sama izgradnja stadiona procijenjena je na oko 175 milijuna eura bez PDV-a, dok bi s garažom, terenima i ostalom pratećom infrastrukturom cijeli kompleks trebao premašiti 200 milijuna eura.

Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 europskih zemalja, kao i nekoliko radova s drugih kontinenata, iz Južne i Sjeverne Amerike, Kanade i Kine, uz sudjelovanje brojnih svjetski renomiranih arhitektonskih ureda. Novi stadion Maksimir trebao bi imati kapacitet od 35.000 mjesta, garažu za 800 mjesta, tri terena za treniranje, pri čemu bi jedan od njih imao tisući i pol mjesta, planiran je i novi atletski stadion. Prvonagrađeni Talijani zaslužili su i prvu nagradu od 390.400 eura.

Odmah nakon predstavljanja u javnosti su se počele nizati reakcije, koje su mahom bile negativne. Internet su preplavili "memovi" koji ismijavaju talijanski koncept novog stadiona, a povodom toga pitali smo i vas, naše čitatelje, sviđa li vam se dizajn novog Maksimira. U anketi je sudjelovalo više od šest tisuća čitatelja, a rezultat je gotovo jednoglasan. Čak 90 posto anketiranih odgovorilo je da im se novi dizajn ne sviđa, dok je tek deset posto zadovoljno predstavljenim izgledom stadiona. Treba reći i kako Dinamo planira organizirati javnu tribinu posvećenu novom Maksimiru, na kojoj bi navijači trebali dobiti priliku iznijeti mišljenje i postaviti pitanja predstavnicima kluba. Tribina bi se trebala održati sljedećeg tjedna, a očekuje se i dolazak Zvonimira Bobana.