Obavijesti

News

Komentari 55
NOVI MAKSIMIR

EKSKLUZIVNO Vlada i Grad mogu odbiti rješenje. Evo kako bi izgledao novi postupak!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
EKSKLUZIVNO Vlada i Grad mogu odbiti rješenje. Evo kako bi izgledao novi postupak!
28
Foto: Grad Zagreb
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sama izgradnja stadiona procijenjena je na oko 175 milijuna eura bez PDV-a, dok bi s garažom, terenima i ostalom pratećom infrastrukturom cijeli kompleks trebao premašiti 200 milijuna eura. Ali ima jedna caka

Kako 24sata doznaju od sugovornika bliskih investitoru, Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb ne moraju odabrati predstavljeno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Nagrađeno rješenje odabrao je ocjenjivački sud u kojem većinu čine arhitekti. U žiriju su bili i predstavnici Vlade. Neslužbeno doznajemo kako je dogovor bio da se postigne konsenzus, a pošto su arhitekti bili jednoglasni bilo je jasno da će većina biti za ovaj projekt.

Ako bi odluka bila da se ide na novi postupak, on bi ovaj put bio bitno kraći od međunarodno arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Drugim riječima, moguć je i novi postupak u kojem bi se brže izabralo neko drugo rješenje. Kako neslužbeno doznajemo, o toj se opciji zasad još ne razmišlja.

Ako ovako ostane, stadion bi se trebao graditi po rješenju arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija iz talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, uz sudjelovanje Nikole Anđelića, Giovannija Campagne, Niccoloa Pastija, Tommasa Salua i Massilimiana Selenatija. Početak radova očekuje se 2029., dok iduće godine započinje uklanjanje starog, postojećeg stadiona, djela našeg čuvenog Vladimira Turine, prema čijem je rješenju stadion građen od 1946. do 1964. godine.

storyeditor/2026-09-24/Stadion_Maksimir__02_.jpeg storyeditor/2026-09-24/Stadion_Maksimir__05_.jpeg storyeditor/2026-09-24/Stadion_Maksimir__04_.jpeg
5
Foto: Grad zagreb

-Sama izgradnja stadiona procijenjena je na oko 175 milijuna eura bez PDV-a, dok bi s garažom, terenima i ostalom pratećom infrastrukturom cijeli kompleks trebao premašiti 200 milijuna eura.

Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 europskih zemalja, kao i nekoliko radova s drugih kontinenata, iz Južne i Sjeverne Amerike, Kanade i Kine, uz sudjelovanje brojnih svjetski renomiranih arhitektonskih ureda. Novi stadion Maksimir trebao bi imati kapacitet od 35.000 mjesta, garažu za 800 mjesta, tri terena za treniranje, pri čemu bi jedan od njih imao tisući i pol mjesta, planiran je i novi atletski stadion. Prvonagrađeni Talijani zaslužili su i prvu nagradu od 390.400 eura. 

Odmah nakon predstavljanja u javnosti su se počele nizati reakcije, koje su mahom bile negativne. Internet su preplavili "memovi" koji ismijavaju talijanski koncept novog stadiona, a povodom toga pitali smo i vas, naše čitatelje, sviđa li vam se dizajn novog Maksimira. U anketi je sudjelovalo više od šest tisuća čitatelja, a rezultat je gotovo jednoglasan. Čak 90 posto anketiranih odgovorilo je da im se novi dizajn ne sviđa, dok je tek deset posto zadovoljno predstavljenim izgledom stadiona. Treba reći i kako Dinamo planira organizirati javnu tribinu posvećenu novom Maksimiru, na kojoj bi navijači trebali dobiti priliku iznijeti mišljenje i postaviti pitanja predstavnicima kluba. Tribina bi se trebala održati sljedećeg tjedna, a očekuje se i dolazak Zvonimira Bobana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 55
Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji
ŠTO ĆE SUPRUG REĆI?

Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji

Njezine riječi dolaze u trenutku kada aktualni predsjednik Donald Trump pojam komunizma redovito koristi u političkim napadima na svoje protivnike, ponajprije na demokrate
Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage
DUGUJU STOTINE MILIJUNA EURA

Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je Studenac privatna kompanija te da su postupci za tvrtke koje zapadnu u financijske teškoće propisani zakonom...
Blokiran je račun Studenca
ZBOG DUGOVA

Blokiran je račun Studenca

Krajem 2025. Studenac je imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima - dakle gotovo 450 milijuna, piše Novi list

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026