Rusi bombardirali Odesu: 'Šteta je ogromna, popravci će trajati'

U ruskom napadu oštećen je energetski objekt u južnoj ukrajinskoj crnomorskoj regiji Odesi, izjavila je u utorak elektroenergetska tvrtka DTEK.

"Šteta je velika. Popravci će trajati dugo kako bi se oprema vratila u ispravno stanje", priopćio je DTEK u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Regionalni guverner Oleh Kiper ranije je rekao da su neka naselja u regiji djelomično ostala bez električne energije.

"Noću je neprijatelj pokrenuo još jedan cinični napad na energetsku infrastrukturu regije Odese", napisao je Kiper na Telegramu.

Ključni infrastrukturni objekti rade na generatore i u tijeku su radovi na obnovi opskrbe električnom energijom, rekao je Kiper.

Moskva je od listopada pojačala napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i drugu energetsku infrastrukturu, ostavljajući milijune bez struje i grijanja na niskim temperaturama.

Grad Odesa i okolna regija česta su meta napada.