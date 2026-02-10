Obavijesti

News

Komentari 2
ENERGETSKI OBJEKTI

Rusi bombardirali Odesu: 'Šteta je ogromna, popravci će trajati'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi bombardirali Odesu: 'Šteta je ogromna, popravci će trajati'
Foto: Nina Liashonok

Regionalni guverner Oleh Kiper ranije je rekao da su neka naselja u regiji djelomično ostala bez električne energije.

Admiral

U ruskom napadu oštećen je energetski objekt u južnoj ukrajinskoj crnomorskoj regiji Odesi, izjavila je u utorak elektroenergetska tvrtka DTEK.

"Šteta je velika. Popravci će trajati dugo kako bi se oprema vratila u ispravno stanje", priopćio je DTEK u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Regionalni guverner Oleh Kiper ranije je rekao da su neka naselja u regiji djelomično ostala bez električne energije.

PROŠIRENJE UNIJE Ovo je pet koraka za ulazak Ukrajine u EU 2027. Ako sve propadne, Orbanu ukidaju veto
Ovo je pet koraka za ulazak Ukrajine u EU 2027. Ako sve propadne, Orbanu ukidaju veto

"Noću je neprijatelj pokrenuo još jedan cinični napad na energetsku infrastrukturu regije Odese", napisao je Kiper na Telegramu.

Ključni infrastrukturni objekti rade na generatore i u tijeku su radovi na obnovi opskrbe električnom energijom, rekao je Kiper.

Moskva je od listopada pojačala napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i drugu energetsku infrastrukturu, ostavljajući milijune bez struje i grijanja na niskim temperaturama.

Grad Odesa i okolna regija česta su meta napada.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026