Estonski političar i bivši vojni časnik koji je član Europskog parlamenta od 2020. godine Riho Terras na Twitteru je napisao da se ruski predsjednik Vladimir Putin našao u problemu jer mu napad na Ukrajinu ne napreduje onako brzo kako je on mislio da će napredovati.

Napisao je kako ga je pripadnik ukrajinskih tajnih službi izvijestio o tajnom sastanku na Uralu.

- Tamo su se sastali oligarsi kako nitko od njih ne bi pobjegao iz Rusije. Putin je bijesan, mislio je da će cijeli rat biti lak i da će sve biti gotovo za jedan do četiri dana. Rusi nisu imali taktički plan. Rat ih košta oko 20 milijardi dolara na dan. Imaju dovoljno raketa za još najviše tri do četiri dana, koriste ih štedljivo. Nedostaje im oružja, tvornica Tula i dvije tvornice ruskog oligarha Igora Rotenberga fizički ne mogu ispuniti toliko narudžbi za izradu oružja.

Puške i streljivo su najviše što mogu napraviti. Novo rusko oružje moglo bi se proizvesti za tri do četiri mjeseca, ako i tada. Nemaju sirovina. Prije su se opskrbljivali oružjem uglavnom iz Slovenije, Finske i Njemačke, no to je sada stopirano. Ako se Ukrajina uspije uspješno odupirati Rusima 10 dana, Rusi će morati ići u pregovore.

Zato što nemaju novca, oružja ili resursa. Ipak, prema sankcijama su ravnodušni. Cijeli ruski plan oslanja se na paniku – da će se civili i vojska predati, a Zelenski pobjeći. Očekuju da se Kijev prvi preda, a da to potom učine i drugi gradovi kako bi se izbjeglo krvoproliće. Rusi su šokirani žestokim otporom na koji su naišli - tvrdi Terras na Twitteru.

