Etna izbacuje pepeo, zatvorena zračna luka u Cataniji: Letovi obustavljeni do nedjelje

Zračni promet u zračnoj luci Cataniji na Siciliji obustavljen je u subotu zbog vulkanske aktivnosti Etne, koja je praćena snažnim izbacivanjem pepela, te nepovoljnih vremenskih uvjeta, objavila je tvrtka koja upravlja tom zračnom lukom.

Svi dolasci u zračnu luku, petu najprometniju u Italiji prema broju putnika, obustavljeni su do 10 sati po GMT-u u nedjelju.

Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Europi, često uzrokuje poremećaje u zračnom prometu u Cataniji, no emisije pepela ovog su ljeta bile posebno intenzivne, zbog čega su tijekom vrhunca turističke sezone pogođene tisuće putnika.

Zračni promet dodatno je bio poremećen zbog snažnog nevremena koje je tijekom noći zahvatilo to područje.