EU birokrati će uskoro čitati naše poruke na mobitelima? O tome glasaju idući tjedan...

Europsko vijeće bi u sljedeći utorak trebalo glasovati o prijedlogu zakona koji bi mogao značajno utjecati na digitalnu privatnost 450 milijuna građana. U cilju borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, predložen je zakon, kolokvijalno poznat kao "Kontrola chata" (Chat Control). Prijedlog bi tehnološkim tvrtkama nametnuo obvezu skeniranja privatnih fotografija i videozapisa. Zasad su od toga izuzeti tekstualne poruke i audio-zapisi. Inicijativa je došla iz Danske, a zagovornika ovog zakona ima i u drugim zemljama, a među njima je i Hrvatska. Uz Hrvatsku su Bugarska, Cipar, Danska, Francuska, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Malta, Portugal, Slovačka i Španjolska. Protiv su Austrija, Nizozemska i Poljska. Još nije poznato stajalište Belgije, Češke, Estonije, Finske, Njemačke, Grčke, Slovenije, Luksemburga...

Prijedlog Uredbe o sprječavanju i suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece (CSAR) prvi je put predstavila europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson u svibnju 2022. godine. Njegova suština je obvezati pružatelje komunikacijskih usluga, poput WhatsAppa, Signala i Telegrama, da automatski pretražuju sav sadržaj koji korisnici dijele – uključujući fotografije, videozapise i linkove – u potrazi za materijalom koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece.

Platforma Fight Chat Control naglašava kako ovakav prijedlog zakona potkopava naša temeljna prava na privatnost i zaštitu podataka zajamčena člancima 7. i 8. Povelje EU-a – prava koja se smatraju srži europskih demokratskih vrijednosti.

Automatizirani skeneri rutinski pogrešno označavaju nedužan sadržaj, poput fotografija s odmora ili privatnih šala, kao ilegalan, stavljajući obične ljude u rizik od lažnih optužbi i štetnih istraga. Stvara se opasan globalni presedan koji omogućava autoritarnim vladama, pozivajući se na politiku EU-a, da uvedu nametljiv nadzor kod kuće, čime se potkopavaju privatnost i sloboda izražavanja diljem svijeta. Vaša privatnost i slobode su ugrožene. Ove će politike utjecati na svakog Europljanina – vaše fotografije i privatni razgovori bit će skenirani bez vašeg pristanka - poručuju s platforme Fight Chat Control i dodaju: